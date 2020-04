Secondo i sondaggi Tecnè per Quarta Repubblica, il 65% dei cittadini non ha fiducia negli interventi che farà l’Europa per rispondere alla crisi

Sondaggi Tecnè: crisi economica, solo il 30% degli italiani si fida dell’Ue

Oggi si tiene il tanto atteso Consiglio europeo che dovrà decidere le misure da adottare per sostenere le economie dei Paesi colpiti dalla pandemia Covid-19. Tra gli italiani prevale però un certo pessimismo. Secondo i sondaggi Tecnè per Quarta Repubblica, il 65% dei cittadini non ha fiducia negli interventi che farà l’Europa per rispondere alla crisi. Di diverso avviso il 30% dei rispondenti secondo cui l’Ue sarà in grado di predisporre le armi giuste per fronteggiare l’emergenza. Agli intervistati è stato poi chiesto se per affrontare la crisi economica sia meglio restare o uscire dall’Ue. In questo caso gli italiani si spaccano: nella situazione attuale il 45% preferirebbe restare, il 42% invece vorrebbe uscire. La quota di favorevoli all’Ue aumenterebbe al 58% nel caso in cui dal coniglio di Bruxelles uscisse un pacchetto di misure importanti per aiutare le economie dei Paesi più colpiti dal virus.

Sondaggi Tecnè: coronavirus, governo rimandato in economia

Per quanto riguarda casa nostra, l’apprezzamento degli italiani verso quanto fatto finora dal governo giallo rosso rimane alto. Il 54% giudica positivamente l’operato dell’esecutivo. I più contenti sono gli abitanti del Centro e del Sud. Giudizi positivi e negativi si equivalgono invece al Nord (49%). Completamente diverso il parere sul versante economico. Qui il governo viene rimandato con il 55% di voti negativi (39% i voti positivi). I più delusi sono gli abitanti del Nord (62%). Nella recente nota informativa fatta in Parlamento, il premier Conte ha affermato che nel prossimo decreto di aprile verranno assicurati non meno di 50 miliardi di euro per far fronte all’emergenza economica.

Le misure si articoleranno in tre direzioni: “misure di sostegno per la liquidità imprese, la tutela degli asset strategici e misure per il rinvio delle scadenze fiscali”. In più, il governo starebbe lavorando “a un sostegno alle famiglie e alle imprese prolungato nel tempo ancora più incisivo”.

Sondaggi Tecnè: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 15 al 16 aprile. Campione probabilistico articolato per sesso, età, area geografica, ampiezza centri – ponderazione sociodemografico e politico. 1.000 casi [totale contatti: 4.159 (100%) – rispondenti: 1.000 (24%) – rifiuti/sostituzioni: 3.159 (76%)]. Campione rappresentativo della popolazione > 18 anni residente in Italia – Margine di errore: +/- 3,1% (sui risultati a livello dell’intero campione). Metodo raccolta delle informazioni: cati-cawi.

