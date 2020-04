Condividi su

Coronavirus Friuli Venezia Giulia, ultime notizie: morti, contagiati al 23 aprile

Ecco il consueto aggiornamento giornaliero riguardante gli sviluppi del coronavirus in Italia. Ieri è andata in scena la conferenza stampa del capo della protezione civile, Angelo Borrelli, il quale ha aggiornato in diretta il Paese sugli ultimi sviluppi dell’epidemia. Passiamo quindi ai dati ufficiali aggiornati alla data del 23 aprile: ad oggi, sono 106.848 i malati di covid in Italia. C’è stata una diminuzione di 851 unità, come dimostra il numero di guariti, che batte nuovamente ogni record: 3.033 persone in un giorno (per un totale complessivo di 57.576). I morti si mantengono più o meno sempre sulla stessa linea, essendo 25.549 in totale (dei quali 464 solo nell’ultima giornata). Continua, come ormai da due settimane a questa parte, il calo dei ricoveri e quindi l’alleggerimento delle strutture sanitarie: attualmente ci sono 2.267 soggetti in cura in terapia intensiva, mentre sono 22.871 i ricoveri ordinari.

Intanto, la scorsa giornata è stata interessata nuovamente dal dibattito sulla fase 2 dell’epidemia, con le regioni del Nord che premono per una riapertura il prima possibile. Confortanti infine le dichiarazioni di Borrelli, dopo la lettura dei dati, quando ha ammesso che i numeri sono particolarmente confortanti.

La situazione coronavirus in Friuli Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni tutto sommato meno colpite dal virus; ieri sono stati 41 i nuovi casi di positività al covid. Il dato che preoccupa è però il continuo aumento dei decessi: sono stati 10 i morti in più rispetto a mercoledì, per un totale di 256 da inizio epidemia. Ma adesso concentriamoci su tutti i dati riguardanti la regione, che vengono forniti dalla tabella ufficiale della Protezione Civile:

Ricoverati con sintomi 138

Terapia intensiva 18

Totale ospedalizzati 156

Isolamento domiciliare 979

Nuovi positivi 41

Deceduti 256

Totale casi 2.858.

Gli aggiornamenti dalle province

Di seguito, riportiamo i dati ufficiali sul coronavirus della Protezione Civile per le province friulane:

Pordenone 607

Udine 931

Gorizia 164

Trieste 1.152.

