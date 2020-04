Condividi su

Bonus bici e monopattini elettrici 2020: le anticipazioni del ministro De Micheli

Coronavirus: in vista dell’avvio della Fase 2 che sarà caratterizzata da una serie di misure di contenimento tra cui il distanziamento sociale si parla molto di trasporti e di mobilità. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato che proprio logistica e trasporti saranno i settori maggiormente rivoluzionati in vista della ripartenza delle attività produttive nel Paese.

Quali misure saranno adottate nella fase 2

Il gruppo di lavoro nominato ad hoc dal governo e guidato da Vittorio Colao sta progettando varie soluzioni per far sì che si evitino affollamenti negli orari di punta. Ne ha parlato in una intervista pubblicata dal Corriere della Sera il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. L’esponente dell’esecutivo ha anticipato alcune delle misure che il governo intende adottare e alle quali si sta lavorando in questi giorni. Vediamo alcuni dei punti salienti. Uno riguarda l’ormai famoso distanziamento sociale ed il fatto che secondo quanto spiegato dal ministro De Micheli i mezzi potranno essere impegnati sino ad un massimo del 50% dei posti complessivi. Mascherina obbligatoria per chi viaggerà in aereo mentre è da definire la obbligatorietà della mascherina per i passeggeri di mezzi di trasporto quali treni e mezzi pubblici (qui un nostro articolo pubblicato ieri sull’obbligo di mascherine su treni ed aerei).

Bonus cibi, bici elettriche e monopattini

Bonus bici – Altra importante novità annunciata dal ministro riguarda la volontà di introdurre misure per incentivare l’acquisto di bici, bici elettriche e monopattini. De Micheli non ha fornito dettagli sui bonus ma collegandosi alla possibile apertura di Ztl (zone a traffico limitato) in molte città (di competenza delle amministrazioni locali) ha affermato “modificheremo il codice della strada per consentire l’apertura di piste ciclabili in via transitoria anche solo con segnaletica orizzontale e anticiperemo risorse. E nel prossimo decreto legge ci saranno incentivi per l’acquisto di bici, bici elettriche e monopattini. Inoltre, abbasseremo da 300 a 100 la soglia minima di dipendenti oltre la quale le aziende devono avere il mobility manager. Che avrà il compito di consigliare le migliori modalità di trasporto per i dipendenti”.

Infine nella stessa intervista c’è il riferimento alla necessità di aumentare le fasce orarie dei turni lavorativi. Una materia che coinvolge in maniera trasversale oltre al settore dei trasporti anche quelli del Lavoro, dello Sviluppo economico nonché i rappresentanti sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro. L’obiettivo è decongestionare la fascia oraria tra le 7.10 e le 7.40 nella quale molti italiani affollano i mezzi di trasporto per recarsi al lavoro.

