Coronavirus Molise, ultime notizie: morti, contagiati al 24 Aprile

Dai dati forniti dalla Regione Molise nella giornata del 24 aprile si nota che sono solamente quattro in nuovi casi positivi al coronavirus, sulla base di 79 tamponi effettuati. Tutti i nuovi casi appartenevano a focolai già individuati dalle forze dell’ordine e quindi messi in isolamento domiciliare. Di questi, due sono paucisintomatici, ovvero con sintomi lievi e che, di conseguenza, non richiedono le cure ospedaliere.

Coronavirus Molise: la situazione

Cresce ancora il numero dei guariti. Infatti ad oggi i pazienti risultati negativi anche al secondo tampone sono 47, facendo scendere a 196 gli attualmente positivi al covid. I guariti della giornata di venerdì sono così suddivisi:

4 a Campobasso

1 a Riccia

1 a Venafro

Diminuisco anche i ricoveri per coronavirus in terapia intensiva e non. I ricoveri sono cosi frazionati:

Ospedale Cardarelli di Campobasso: 13 ricoveri in malattie infettive, 1 in terapia intensiva

Neuromed, struttura privata: 7 ricoveri in malattie infettive, 0 in terapia intensiva

Venti è il totale dei decessi per covid-19 nella regione Molise: 16 in provincia di Campobasso, 3 in provincia di Isernia e 1 proveniente da un’altra regione. I soggetti in isolamento domiciliare sono al momento 379, di cui 16 in sorveglianza.

I casi positivi sono così ripartiti nei vari comuni:

Campobasso 90- Termoli 37- Cercemaggiore 28- Belmonte del Sannino 16- Montenero di Bisaccia 11- Agnone 9- Baranello 8- Isernia 7- Riccia 7- Pozzilli 5- Falignano 4- Venafro 4- Campochiaro 4- Larino 4- Poggio Sannita 4- Campolieto 4- Montagano 3- Petacciato 3- Ferranzano 3 -Bojano 2- Ripalimosani 2- Carovilli 2- Ururi 2- Mirabello Sannitico 2- Toro 2- Castelpetroso 2- Roccamandolfi 1- Forlì del Sannio 1- Scapoli 1- Campomarino 1- Castropignano 1- Petrella Tifernina 1- Monteroduni 1- Jelsi 1.

