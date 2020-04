Condividi su

Elenco codici Ateco riaperture dal 4 maggio 2020: ecco le attività

Quali sono le attività che riapriranno il 4 maggio? Come è ben noto, durante la conferenza di domenica 26 aprile 2020, il premier Giuseppe Conte ha affermato che saranno previste riaperture solo a partire da lunedì 4 maggio 2020 e che durante questa settimana sarà possibile riorganizzare il proprio posto di lavoro in modo che lunedì prossimo si riapra con i protocolli di sicurezza già adottati. Visto che le ripartenze saranno scaglionate nel tempo, potrà essere utile capire quali sono le attività che riapriranno in base ai codici Ateco.

Elenco codici Ateco: calendario riaperture

Il calendario delle riaperture, infatti, si prevede scaglionato nel tempo e per ora arrivare fino al 1° giugno, giorno in cui potranno riaprire (dopo la messa in sicurezza) bar, ristoranti, parrucchieri, barbieri e centri estetici. Lunedì 4 maggio toccherà invece a molte altre attività, mentre i negozi di vendita al dettaglio potranno riaprire solamente a partire dal 18 maggio.

Elenco codici Ateco: le attività che riapriranno il 4 maggio 2020

Di seguito l’elenco delle attività a cui sarà concesso di riaprire dal 4 maggio in base a quanto disposto dall’ultimo Dpcm. A ogni attività è associato l’apposito codice Ateco.

⦁ 01. Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi;

⦁ 02. Silvicoltura e utilizzo di aree forestali;

⦁ 03. Pesca e acquacoltura;

⦁ 05. Estrazione di carbone (esclusa torba);

⦁ 06. Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale;

⦁ 07. Estrazione di minerali metalliferi;

⦁ 08. Estrazione di altri minerali da cave e miniere;

⦁ 09. Attività dei servizi di supporto all’estrazione;

⦁ 10. Industrie alimentari;

⦁ 11. Industria delle bevande;

⦁ 12. Industria del tabacco;

⦁ 13. Industrie tessili;

⦁ 14. Confezione di articoli di abbigliamento; Confezione di articoli in pelle e pelliccia;

⦁ 15. Fabbricazione di articoli in pelle e simili;

⦁ 16. Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;

⦁ 17. Fabbricazione di carta e prodotti di carta;

⦁ 18. Stampa e riproduzione di supporti registrati;

⦁ 19. Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;

⦁ 20. Fabbricazione di prodotti chimici;

⦁ 21. Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici;

⦁ 22. Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche;

⦁ 23. Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi;

⦁ 24. Metallurgia;

⦁ 25. Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature);

⦁ 26. Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; Apparecchi elettromedicali;

⦁ 27. Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche;

⦁ 28. Fabbricazione di macchinari e apparecchiature NCA;

⦁ 29. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi;

⦁ 30. Fabbricazione di altri mezzi di trasporto;

⦁ 31. Fabbricazione di mobili;

⦁ 32. Altre industrie manifatturiere;

⦁ 33. Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature;

⦁ 35. Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

⦁ 36. Raccolta, trattamento e fornitura di acqua;

⦁ 37. Gestione delle reti fognarie;

⦁ 38. Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; Recupero dei materiali;

⦁ 39. Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti;

⦁ 41. Costruzione di edifici;

⦁ 42. Ingegneria civile;

⦁ 43. Lavori di costruzione specializzati;

⦁ 45. Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli;

⦁ 46. Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli);

⦁ 49. Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;

⦁ 50. Trasporto marittimo e per vie d’acqua;

⦁ 51. Trasporto aereo;

⦁ 52. Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;

⦁ 53. Servizi postali e attività di corriere;

⦁ 55.10 Alberghi e strutture simili;

⦁ 58. Attività editoriali;

⦁ 59. Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore;

⦁ 60. Attività di programmazione e trasmissione;

⦁ 61. Telecomunicazioni;

⦁ 62. Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;

⦁ 63. Attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici;

⦁ 64. Attività di servizi finanziari (escluse assicurazioni e fondi pensione);

⦁ 65. Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse assicurazioni sociali obbligatorie);

⦁ 66. Attività ausiliare dei servizi finanziari e delle attività assicurative;

⦁ 68. Attività immobiliari;

⦁ 69. Attività legali e contabilità;

⦁ 70. Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale;

⦁ 71. Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; Collaudi e analisi tecniche;

⦁ 72. Ricerca scientifica e sviluppo;

⦁ 73. Pubblicità e ricerche di mercato;

⦁ 74. Altre attività professionali, scientifiche e tecniche;

⦁ 75. Servizi veterinari;

⦁ 78. Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale;

⦁ 80. Servizi di vigilanza e investigazione;

⦁ 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione;

⦁ 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole),

⦁ 82. Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese;

⦁ 84. Amministrazione pubblica e difesa; Assicurazione sociale obbligatoria (le attività della Pa qui previste non comportano l’iscrizione al registro delle Imprese);

⦁ 85. Istruzione;

⦁ 86. Assistenza sanitaria;

⦁ 87. Servizi di assistenza sociale residenziale;

⦁ 88. Assistenza sociale non residenziale;

⦁ 94. Attività di organizzazioni associative (l’iscrizione nel registro delle Imprese di queste organizzazioni presuppone lo svolgimento di attività economiche che sono già previste nelle altre divisioni),

⦁ 95. Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa;

⦁ 97. Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico (attività non presente nel registro Imprese),

⦁ 99. Organizzazioni e organismi extraterritoriali (attività non presente nel registro imprese).

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it