Sondaggi elettorali SWG, gli italiani assolvono la regione Lombardia sul coronavirus

Ancora più che sulle intenzioni di voto probabilmente oggi l’attenzione degli italiani è sull’opinione dei connazionali sull’emergenza coronavirus, che i sondaggi elettorali di Swg del resto seguono ogni settimana, registrando l’umore sulle restrizioni anti-contagio, ma anche su alcuni argomenti più specifici.

Questa settimana si parla della regione Lombardia e delle polemiche che hanno avvolto la sua gestione dell’epidemia, e forse un po’ a sorpresa arriva un’assoluzione da parte degli intervistati di tutta Italia. Per il 50% la Lombardia è stata a più colpita per ragioni indipendenti dal suo governo: per il 26% per la sua densità di popolazione e i suoi contatti economici fitti, per il 18% per sfortuna, per il 6% per l’inquinamento.

Al contrario vi è un 32% che pensa che i maggiori morti siano stati dovuti a una gestione peggiore dell’emergenza e un 10% che ritiene che il suo sistema sanitario sia stato inadeguato, ma nel complesso si tratta di una minoranza.

Ancora più importante è la risposta appunto sul sistema sanitario lombardo. Il 58% ne dà un giudizio positivo, pur tra le carenze, e solo il 36% ne dà uno negativo. Per il 13% ha funzionato male come altrove, e solamente per il 23% ha funzionato peggio che nelle altre regioni.

Sondaggi elettorali SWG, crolla la Lega, risale il M5S

Dal lato delle intenzioni di voto prosegue, anzi accelera, il calo della Lega, che i sondaggi elettorali SWG vedono ora solo al 28,2%, con un decremento dell’1,3%. Solo parzialmente questi punti sono recuperati da Fratelli d’Italia, che guadagnano mezzo punto andando al 13,8% e Forza Italia, che raggranella uno 0,3% e si porta al 6,1%. Considerando il calo di Cambiamo!, dall’1,3% all’1%, il centrodestra perde complessivamente il 0,8%.

A crescere più di tutti è il Movimento 5 Stelle, che guadagna un punto e si porta al 15,4%, sull’onda probabilmente della popolarità di Conte, che è sempre comunque associato al M5S. Anche il PD sale, ma solo del 0,3%, e va al 20,3%.

Anche Italia Viva aumenta di tre decimali, e si porta a un sempre deludente 3,4%. Quasi stabile Sinistra/MdP, anch’esso al 3,4%, mentre Azione perde lo 0,3% e va al 2,3%.

+Europa guadagna lo 0,1%, ed è al 2,1%, mentre i Verdi sono stabili all’1,9%. Ma gli astenuti crescono di ben 3 punti

Una domanda era sull’app di tracciamento Immuni, la cui attivazione a quanto si sa dovrebbe slittare a fine maggio. Nonostante un certo scetticismo, in realtà la maggioranza, il 58% dichiara di volerla scaricare, il 24% certamente, il 34% probabilmente. Al contrario il 17% pensa che probabilmente non la utilizzerà, e il 14% certamente no

I sondaggi elettorali di SWG sono stati effettuati tra il 22 e il 24 aprile su una popolazione di 1200 soggetti (800 per le domande non elettorali) con metodo CATI-CAWI-CAMI

