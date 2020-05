Condividi su

Report: servizi e anticipazioni stasera 4 maggio 2020

La prima serata del lunedì si apre all’insegna di scottanti temi d’attualità con Report. Il programma d’approfondimento giornalistico, in onda oggi 4 maggio 2020 dalle 21:20 su Rai 3, approda ad un nuovo e appassionante appuntamento con tanti servizi speciali, reportage e interviste.

Obiettivo della trasmissione è quello di far luce sulle problematiche politiche, economiche e sociali che preoccupano maggiormente il pubblico italiano soprattutto in questo periodo molto particolare per il nostro Paese, duramente colpito dal Coronavirus. ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi Report!

Report: servizi e anticipazioni stasera 4 maggio 2020

Poche ore ci separano dal nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. Stasera il programma si aprirà con il servizio dedicato alle province italiane, abolite nel 2014 salvo poi essere confermate con il referendum costituzionale del 2016. Nel frattempo però le regioni a statuto speciale stanno vivendo un periodo di grande confusione e disorientamento. In Sicilia ci sono i liberi consorzi comunali commissariati da ben otto anni, in Friuli Venezia Giulia dopo soppressione delle province sono state approvate diciotto unioni territoriali intercomunali successivamente revocate dalla giunta leghista per introdurre gli Enti di Decentramento Regionale. In Sardegna dalle iniziali quattro province si è passati ad otto per poi approdare a cinque più un’area omogenea.

Il caos generato da questi continui cambiamenti non riguarda soltanto le regioni a statuto speciale ma l’intera Penisola con conseguenze disastrose e situazioni d’emergenza completamente ignorate. Le telecamere di Report hanno raccolto la testimonianza di sindaci e amministratori che chiedono il ripristino delle vecchie province in modo tale da correre ai ripari.

Il servizio sull’emergenza Coronavirus e le bombole d’ossigeno

Report passerà poi al servizio di Emanuele Bellano intitolato Emergenza bombole di ossigeno. Queste ultime infatti sono un dispositivo medico di vitale importanza e a marzo in Lombardia le richieste sono aumentate esponenzialmente.

Ma in che situazione versano le altre province d’Italia? Come stanno affrontando l’emergenza Coronavirus? Le regioni meno colpite dalla pandemia hanno fatto tesoro dell’esperienza del Nord?

Report: anticipazioni stasera 4 maggio 2020

Report con il servizio di Manuele Bonaccorsi in collaborazione di Giusi Arena, intitolato I soliti ignoti 2, racconterà come proprio in questo periodo così difficile la speculazione su materiali come mascherine, igienizzanti e pezzi di ricambio per i respiratori è sempre più forte mentre il sistema sanitario sta affrontando una durissima sfida.

Il Coronavirus sarà protagonista anche del servizio di Anne Poiret e Raphaël Hitier. Il Covid-19 è soltanto l’ultima delle tante epidemie che si sono diffuse in tutto il mondo. Negli ultimi anni hanno occupato la scena l’Influenza aviaria, la Sars, l‘A H1N1 e la Mers. Brillanti medici stanno lavorando strenuamente con la speranza di conoscere al meglio le malattie così da poter adoperare cure sempre più efficaci.

GPS e tracciamento del Covid-19

Infine Report ci porterà nel mondo della sicurezza virtuale. Proprio in questi giorni le autorità competenti stanno elaborando un sistema di tracciamento dei contatti in modo tale da ritornare alla normalità ma allo stesso tempo diminuire il rischio di contagi e quindi lo scoppio di nuovi focolai di Coronavirus. Ma sono sicure queste applicazioni? Come funzionano? Sono infallibili?

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it