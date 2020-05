Secondo i sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca del 26 maggio, il Carroccio nell’ultima settimana è cresciuto dello 0,7% al 25,3%

Sondaggi elettorali Ixè: la Lega torna a crescere, Italia Viva sprofonda all’1,5%

Dopo settimane di calo costante, la Lega inverte la rotta e torna a crescere. Secondo i sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca del 26 maggio, il Carroccio nell’ultima settimana è cresciuto dello 0,7% al 25,3%. Il Partito Democratico, al contrario, ha imboccato una fase discendente dopo essere arrivato a inizio maggio a soli due punti dal partito di Salvini. I dem perdono lo 0,7% e scivolano al 20,9%. Una percentuale simile al Nazareno non la vedevano da inizio lockdown. Nell’area giallo rossa a compensare il calo del Pd è il Movimento 5 Stelle che guadagna lo 0,3% attestandosi al 17,5%. Nel centrodestra, Fratelli d’Italia flette dello 0,3% al 14,3% mentre Forza Italia passa dal 7,2% al 7,4%. Europa Verde raggiunge La Sinistra al 2,4%. Italia Viva sprofonda verso il basso: il partito renziano cede lo 0,6% e scende all’1,5% a pari merito con Azione e dietro a +Europa sondata all’1,6%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 5,2% mentre la quota di astenuti e indecisi è al 41,2%.

Fonte: Ixè

Sondaggi elettorali Ixè: rimane alta la fiducia degli italiani in governo e premier

La fiducia degli italiani nel governo rimane stabile al 59%, quella nel premier scende di un punto al 57%. Poco movimento anche nelle retrovie: Meloni (33%) e Salvini (30%) occupano il secondo e terzo posto, Di Maio (27%) sorpassa Zingaretti (25%), chiudono la classifica Berlusconi (22%) e Renzi (10%).

Fonte: Ixè

Mentre rimane ancora alto il gradimento per l’operato del governo nell’affrontare l’emergenza sanitaria, le misure economiche finora prese dal Consiglio scontentano la maggior parte degli intervistati: il 58% giudica i provvedimenti poco o per niente efficaci contro un 36% che li considera invece efficaci.

Fonte: Ixè

Sondaggi elettorali Ixè: spostamento regioni, 56% italiani favorevole ma..

Uno dei temi caldi degli ultimi giorni riguarda lo spostamento tra le Regioni che dovrebbe essere consentito dal 3 giugno. Su questo ulteriore allentamento delle restrizioni il 56% degli intervistati si dichiara favorevole a patto che gli spostamenti tra regioni siano consentiti solo tra quelle con un basso indice di rischio. Contrario agli spostamenti inter regionali è il 17% mentre totalmente favorevole è il 23%.

Fonte: Ixè

Infine gli italiani si dividono sul discorso tenuto dall’esponente M5S Riccardo Ricciardi che, alla Camera, ha puntato il dito contro la gestione dell’emergenza sanitaria della Regione Lombardia: il 40% giudica l’intervento sbagliato in quanto il parlamentare grillino ha strumentalizzato i morti lombardi a fini politici. Di diverso avviso il 35% secondo cui l’attacco di Ricciardi è stato giusto dato che la Regione Lombardi ha gravi colpe per come ha gestito la pandemia.

Fonte: Ixè

Sondaggi elettorali Ixè: nota metodologica

SOGGETTO REALIZZATORE: ISTITUTO IXÈ SRL

SOGGETTO ACQUIRENTE: RAI – CARTABIANCA

METODOLOGIA: INDAGINE QUANTITATIVA CAMPIONARIA

METODO DI RACCOLTA DATI: TELEFONO FISSO (CATI), MOBILE (CAMI) E VIA WEB (CAWI)

UNIVERSO: POPOLAZIONE ITALIANA MAGGIORENNE

CAMPIONE INTERVISTATO: RAPPRESENTATIVO (QUOTE CAMPIONARIE E PONDERAZIONE) IN BASE A:

GENERE, ETÀ, ZONA DI RESIDENZA, AMPIEZZA COMUNE, VOTATO 2018/2019

DIMENSIONE CAMPIONARIA: 1.000 CASI (MARGINE D’ERRORE MASSIMO ±3,10%)

PERIODO DI RILEVAZIONE: DAL 25 AL 26 MAGGIO 2020

