Trasferimento credito telefonico tra sim: come si fa e quando?

Trasferimento credito telefonico tra Sim: quando è possibile? Quali sono le regole previste dai diversi operatori?

Trasferimento credito telefonico tra Sim: si può fare?

A parte 3, tutti gli operatori hanno dato o danno tuttora la possibilità ai propri clienti di spostare il credito telefonico da una sim all’altra: in generale, non importa che l’intestatario delle schede sia lo stesso ma che le sim appartengano allo stesso operatore. Detto ciò, ogni azienda ha delle proprie regole per quanto riguarda il trasferimento, oltre che delle specifiche modalità di gestione del servizio.

Le regole di Tim, Vodafone e Wind

Per esempio, Tim ha predisposto due offerte per sopperire a questa esigenza: Ti Ricarico e Paghetta. Con la prima si ottiene la possibilità di trasferire una tantum un importo variabile da una scheda Tim ad un’altra (un euro per ogni operazione), invece, con la seconda si può programmare un trasferimento di credito su un’altra sim con cadenza regolare (cinquanta centesimi per ciascun accredito). Altro caso quello di Vodafone che fino a settembre 2019 aveva previsto la possibilità di utilizzare i servizi Sos Ti ricarico, che permetteva di ricaricare un altro cliente dell’operatorie (al costo di 1,50 euro per un ricarica di 3 euro e di 3 euro per ricariche di 10 o 15 euro), ed Sos Mi ricarichi?, con cui un utente poteva richiedere a un altro una certa quota di credito telefonico. Sulla stessa linea, si può trasferire una parte del credito di una scheda Wind ad un’altra con Ricarica Sms: basta inviare un sms, appunto, con il numero di chi si vuole ricarica e la somma da trasferire (o 2 o 4 euro) al numero 4243.

Cessazione e passaggio ad altro operatore

Come si diceva, solo 3 non ha mai previsto per i propri clienti il trasferimento di credito telefonico tra sim; d’altro canto, come tutti i gestori, anche 3 prevede il trasferimento del credito residuo su una nuova scheda in caso di passaggio ad altro operatore.

