Condividi su

Tu si que vales: anticipazioni stasera 3 giugno 2020 su Canale 5

La prima serata del mercoledì si apre all’insegna della spensieratezza con Tu si que vales. Lo spassoso programma televisivo, in onda oggi 3 giugno 2020 dalle 21:20 su Canale 5, guiderà il pubblico ancora una volta tra esilaranti performance, divertenti sketch comici e momenti di grande emozione.

Proseguono quindi le repliche dell’amato talent show, basato sull’omonimo format di origine spagnola, trasmesso da Mediaset per rinfrancar lo spirito degli italiani, fortemente messo alla prova dal Coronavirus. Ma cos’ha in serbo per noi Tu si que vales?

Tu si que vales: anticipazioni stasera 3 giugno 2020 su Canale 5

Uno show divertente è proprio quello che ci vuole per mettere da parte le preoccupazioni e trascorrere del tempo in allegria. come sappiamo infatti il Lockdown è terminato, da oggi sarà possibile spostarsi anche tra regioni, ma il Covid-19 è ancora in circolo e sono tante le misure di sicurezza che è necessario osservare per evitare lo scoppio di nuovi ceppi di contagio. La paura del Coronavirus, l’incertezza del futuro, il cambiamento delle abitudini possono facilmente fiaccare l’animo dei cittadini ma proprio per questo è di fondamentale importanza tenere alto l’umore ora che il peggio è passato. Tu si que vales Potrebbe quindi essere un’ottima alternativa per distrarsi mentre siamo comodamente seduti sul nostro divano.

Come di consueto, sarà l’affascinante e simpaticissima Belen Rodriguez a presentare gli agguerriti concorrenti in gara che faranno di tutto per conquistare il pubblico e la giuria. Quest’ultima (divisa tra quella popolare guidata da Sabrina Ferilli e quella composta da Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Maria De Filippi) valuterà poi le performance, molto spesso comiche, degli aspiranti artisti che sicuramente riusciranno a strappare un sorriso agli spettatori. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 su Canale 5.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it