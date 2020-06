Condividi su

5 idee regalo per giugno 2020 da acquistare su Amazon: I consigli

Con i primi di giugno inizia simbolicamente l’estate. L’idea di mare, libertà e svago prende il posto, nei pensieri, rispetto al lavoro e alle attività legate alla routine. Amazon ha fatto una selezione di idee regalo che potrebbero tornare utili in questo periodo. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

5 idee regalo per giugno 2020 da acquistare su Amazon: mantenersi in forma spendendo poco

Una delle idee che il colosso dell’e-commerce ci suggerisce è lo Yamay Smartwatch, si tratta di un orologio da polso digitale impermeabile, dotato di cardiofrequenzimetro, contapassi, tracker, cronometro e tanto altro. In offerta lo si trova a 35.99€ mentre il suo prezzo iniziale è di 42.99€. Per chi invece vuole attrezzarsi per un pic-nic in montagna o per un pranzo in riva al mare non c’è nessun problema, Amazon propone Apollo Walker, uno zaino con borsa termica incorporata, coperte, posate, accessori come tagliere, tazze, piatti piani, tutto distribuito in apposite tasche. Lo zaino può trasportare l’occorrente per 4 persone, lo si trova in offerta al prezzo di 39,09€ invece che a 47,99€.

Gli altri prodotti in offerta per le idee regalo di Amazon giugno 2020

In ultimo invece c’è un prodotto sempre utile, sebbene molti smartphone abbiano ora una batteria più capiente, il pericolo “cellulare scarico” è sempre dietro l’angolo, soprattutto quando si è fuori per lavoro o per divertimento. La POWERADD Apollo Plus è una powerbank, un caricatore portatile, esiste in due versioni: quella da 26800 mAh e quella da 12000 mAh, entrambe sono in offerta rispettivamente ai prezzi di 28,04€ e 18,69€. Molto simpatico è invece il Salvadanaio Digitale, è un conserva monete digitale che aggiorna il suo valore interno ad ogni inserimento di moneta, ed è sempre aggiornabile. Lo si trova in offerta al prezzo di 11,99€.

