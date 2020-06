New Amsterdam 2: tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata del madical drama che andrà in onda oggi 4 giugno 2020.

New Amsterdam 2: trama e anticipazioni stasera 4 giugno 2020

La prima serata del giovedì si apre all’insegna delle grandi novità con New Amsterdam 2. L’amato medical drama, in onda oggi 4 giugno 2020 dalle 21:20 su Canale 5, torna con la seconda parte della stagione dopo aver trasmesso a gennaio i primi nove episodi.

Responsabile di questa lunga pausa è il Covid-19 che ha reso necessaria la chiusura delle sale di doppiaggio italiane per contenere la pandemia ed evitare quindi nuovi contagi. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi New Amsterdam!

La puntata d’esordio della fiction statunitense si aprirà con l’episodio intitolato Codice argento. Alcune donne del penitenziario di Rikers scatenano una violenta sommossa e le detenute ferite vengono trasferite al New Amsterdam per ricevere le cure necessarie. Pronti a compiere il proprio dovere, i medici si ritrovano al cospetto di una situazione molto diversa da quella immaginata: le galeotte non hanno alcuna intenzione di restare in ospedale e ne approfittano per tentare di evadere. A questo punto Max Goodwin ed Helen Sharpe si scagliano in difesa dei pazienti rischiando però la loro stessa vita.

Nel frattempo Iggy Frome ha un acceso scontro con il marito e Lauren Bloom lotta ancora con il dolore alla gamba. Pur desiderando assumere farmaci per alleviare la sofferenza la dottoressa, consapevole della sua dipendenza, decide di resistere.

New Amsterdam proseguirà con Nascosto dietro il mio sorriso. Max Goodwin conosce in ospedale Alice, giovane madre giunta in clinica per far visitare la figlia Luna, e subito nota di aver molti punti in comune con lei. Nel frattempo Floyd Reynolds non riesce decidere se trasferirsi o meno a San Francisco da Eve.

Nell’ultimo episodio, Intitolato 14 anni, 2 mesi, 8 giorni, Helen Sharpe compie un passo importante che potrebbe avere delle conseguenze sulla sua carriera. Intanto mentre la dottoressa Kapoor è alle prese con un paziente molto particolare, Lauren Bloom risolve un grave problema in ospedale.

