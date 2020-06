Condividi su

Asteroide vicino alla terra 6 giugno 2020: quando passa e distanza

Asteroide vicino alla terra 6 giugno 2020: un asteroide dal diametro decisamente non trascurabile “sfiorerà” il nostro pianeta sabato prossimo; per la Nasa è un potenziale pericolo anche se le probabilità di un impatto rimangono molto basse per l’Agenzia spaziale Usa.

Sabato 6 giugno 2020, un’enorme asteroide passare molto vicino alla terra. Si tratta del 2002 NN4 (163348 di Classe Aten). La roccia spaziale è stata scoperta nel luglio del 2002 e ha un diametro stimato tra i 253 e i 568 metri, uno stadio di calcio o un grattacielo per capire le proporzioni; anche se ciò potrebbe far sembrare il contrario, in termini assoluti non compare nella lista dei più grandi (anzi, sempre in termini assoluti viene considerato di piccole dimensioni dagli studiosi), d’altra parte, è comunque più grande di circa il 90% rispetto agli altri asteroidi. La velocità con cui viaggia è variabile ma raggiunge un massimo di poco più di 11 chilometri al secondo.

Rischio impatto molto basso

La Nasa ha lanciato un’allerta: intorno alle 5 e 20 di sabato dovrebbe raggiungere la distanza minima di 5 milioni di chilometri dal nostro pianeta; in astronomia in questi casi si parla di passaggio in prossimità, quindi, l’evento è attentamente monitorato dall’Agenzia spaziale americana. Tuttavia, nonostante la classificazione del 2002 NNR4 come oggetto “potenzialmente pericoloso”, rimangono basse le possibilità di impatto con la terra (come per tutti gli asteroide della medesima classe). Tra l’altro, nel corso dei prossimi decenni continuerà ad avvicinarsi all’orbita terrestre (per più o meno 30 volte). La prossima volta non avverrà prima di giungo 2029.

