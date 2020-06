Condividi su

Offerte Amazon 5 giugno 2020: guida agli acquisti e articoli per categoria

Offerte Amazon 5 giugno 2020: guida agli acquisti e articoli per categoria

Ogni giorno sono centinaia le offerte che circolano su Amazon, la loro individuazione non è però semplice, ecco perché questa guida punta non solo a mostrare come ricercare le offerte ma anche a mettere in evidenza i prodotti che quest’oggi, 5 giugno 2020, sono in sconto. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Offerte Amazon 5 giugno 2020: come procedere nella ricerca

Innanzitutto se siete delle persone che solitamente acquistano su Amazon è opportuno che abbiate sempre aperta sul vostro browser la pagina del sito. Nella sezione Offerte potete trovare le categorie di appartenenza e orientarvi ancora al meglio verso l’acquisto. Le principali categorie sono: offerte lampo e offerte del giorno (sono a tempo), alcune durano solo poche ore, altre durano tutta la giornata. Si può trovare uno sconto che va dal 10% al 30-35%. Oltre queste categorie generiche ci sono le offerte per settore, es: Cuffie, speaker e musica o Casa e Cucina. Tenete sempre presente che alcune offerte sembrano talvolta molto vantaggiose, ma c’è da considerare il prezzo con iva inclusa, dato che il prezzo con iva esclusa fa apparire molto scontato il prodotto che a volte non lo è.

Offerte Amazon 5 giugno 2020: ecco alcuni dei prodotti in sconto oggi

Tra gli articoli troviamo un paio di Cuffie Wireless Over-ear, Mixcder HD 901, con Bluetooth 4.2. Il loro prezzo è di 25,49€ iva inclusa anziché 29,99€. Alcuni prodotti potrebbero essere un valore aggiunto per la vostra casa, e, oltre a portare fantasia e brio, garantirebbero anche un buon risparmio energetico. Le Lampadine Omeril 10 W, colorate a LED sono l’ideale per un party o per dare agli ambienti un tocco in più. In offerta si possono comprare a 12,74€ anziché 20,99€. Il terzo articolo è un cuscino per ginocchia, ortopedico e in memory foam, un articolo che appare molto richiesto. Lo si trova al prezzo di 16,56€ anziché 20,99€. Nel settore che unisce tecnologia e cucina, come ultimo articolo in offerta di questa lista, troviamo Aigostar Mi 30IAU, è una pentola a pressione multifunzione, 15 le funzioni programmabili con pannello a LED, cottura antiaderente e materiale acciaio inox. La si trova ad un prezzo di 76,49€ anziché 89,99€.

Avviso: Termometro Politico ha un’affiliazione su alcuni dei siti linkati in quest pagina.

Questo significa che riceviamo una piccola quota dei ricavi sugli acquisti effettuati.

Questo non comporta alcun aumento del prezzo pagato dall’acquirente.

