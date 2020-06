Condividi su

Straccetti di pollo alle cipolle

Gli straccetti di pollo alle cipolle sono un secondo facile, veloce da preparare, ma veramente appetitoso. Un piatto utile sia per pranzi e cene in famiglia che per eventi speciali. Piaceranno davvero a tutti. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

500 g di petto di pollo a fette

2 cipolle grosse

4-5 cucchiai di olio evo

Farina 00

Pepe nero macinato q.b.

Sale fino q.b.

1 dado vegetale

2 bicchieri d’acqua

1/2 bicchiere di vino bianco

Per preparare gli straccetti di pollo alle cipolle iniziamo battendo con il batticarne le fettine di petto di pollo, poi taglietele a straccetti, infarinate e lasciate da parte. Intanto in pentolino mettete due bicchieri di acqua e quando arriva ad ebollizione aggiungete il dado vegetale. Contemporaneamente mette in una padella aggiungete l’olio extravergine di oliva e fate rosolare la cipolla a fiamma bassa per circa 5 o 6 minuti. Quando la cipolla sarà dorsata, aggiungete un mestolo di brodo alzate la fiamma e lasciate cuocere finché il brodo non evaporerà.

Quando il brodo sarà evaporato, potete aggiungere gli straccetti di pollo e far cuocere il tutto per due minuti, poi girate e lasciate cuocere ancora. Mi raccomando lasciate la fiamma bassa in modo da far insaporire e amalgamare il tutto. Passati più o meno cinque minuti dall’inizio della cottura del pollo, alzate la fiamma e sfumate con il vino bianco; lasciate evaporare l’eccesso di alcool a fiamma alta e poi se necessario aggiungete qualche mestolo di brodo per far continuare a cuocere il pollo. Quando il brodo si sarà asciugato del tutto, girate il pollo e le cipolle un’ultima volta, poi spegnete la fiamma e il vostro piatto è pronto per essere servito. Se necessario, regolate di sale.

A questo punto non rimane che assaggiare questi deliziosi straccetti di pollo con la cipolla. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.