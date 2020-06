Condividi su

NoiPa cedolino luglio 2020: aumento busta paga per tutti, l’importo

Ci sono importanti novità sul cedolino NoiPa previsto per il mese di luglio 2020. Questo a causa del taglio al cuneo fiscale, che appesantirà ulteriormente la busta paga dei lavoratori dipendenti, senza fare alcuna distinzione. O meglio, l’importo aggiuntivo ovviamente non spetterà a tutti indiscriminatamente, ma bisognerà comunque avere un reddito che non superi i 39 mila euro per averlo. Inoltre l’importo totale scenderà progressivamente man mano che il reddito annuo percepito aumenta.

NoiPa cedolino luglio 2020: aumento stipendio, cosa bisogna sapere

L’importo dell’aumento in busta paga a luglio 2020 aumenterà di 100 euro, un importo che, come anticipato, sarà scaglionato in base alle fasce di reddito. Se si percepisce un reddito superiore a 39 mila euro non si avrà diritto a nulla. Qualora invece lo stipendio annuo percepito ammonti a massimo 28 mila euro, l’incremento stipendiale sarà pieno, arrivando dunque a 100 euro. Ciò fa presagire che la maggior parte del personale scolastico, dunque, percepirà un aumento pieno, ammontante come detto a 100 euro in più. Chi già prende il bonus 80 euro e come reddito annuo è sotto i 28 mila euro, avrà 20 euro aggiuntivi in più.

NoiPa cedolino luglio 2020: aumento stipendio, tutti gli importi

Dai 28 mila euro in su l’importo aggiuntivo scenderà progressivamente, fino ad azzerarsi completamente una volta superati i 39 mila euro: così, chi percepisce fino a 29 mila euro annui, prenderà circa 97 euro mensili in più, mentre chi guadagna 30 mila euro arriverà a 94 euro al mese (1.131 euro l’anno). Se si guadagnano 32 mila euro annui, allora si avrà diritto a 88,5 euro mensili, mentre chi arriva a 39 mila euro annui, ultima fascia da non superare per avere diritto all’integrazione, percepirà solo 16 euro in più al mese, ovvero 192 euro annui in più. Come abbiamo già scritto, chi percepisce uno stipendio superiore a 39.000 euro non prenderà alcun aumento integrativo.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it