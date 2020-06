Condividi su

Offerte amazon 27 giugno 2020: articoli da acquistare e migliori occasioni

La giornata di oggi 27 giugno 2020 si apre all’insegna delle offerte di Amazon. In questo quotidiano appuntamento analizzeremo tutti i prodotti in sconto, classificandoli per qualità-prezzo, risparmio e per richiesta. Ecco quali sono gli articoli più gettonati e al miglior prezzo.

Offerte amazon 27 giugno 2020: tecnologia e cura personale, gli articoli

Il primo prodotto è di casa Philips, è MG7735/15 Grooming Kit serie 7000 – 12 in 1, si tratta di un tagliacapelli, regolabarba, da uomo, efficace rifinitore per il corpo, il viso e le orecchie, impermeabile e di acciaio. In offerta viene posto a 54,99€ a fronte di un prezzo pieno di 85,99€. La seconda offrta riguarda gli auricolari Bluetooth 5.0 HOMSCAM T3 adatte per lo sport e per qualsiasi altra attività, compatibili con iPhone, Huawei, Xiaomi, Samsung e PC. Si trovano in offerta a 29,00€, mentre il prezzo pieno è di 49,99€, si realizza così un risparmio del 42%. Questa prima parte si conclude con un Baby Monitor AWANFI con videocamera e schermo LCD da 3,2″, serve per la sorveglianza dei bambini, è dotato di attivazione vocale e visione notturna. È in offerta a 55,19€ anziché 70,99€.

Elenco dispositivi Amazon: quali comprare e a cosa servono

Offerta amazon 27 giugno 2020: le proposte dal settore gaming

I due articoli di questa seconda parte delle offerte giornaliere Amazon riguardano il settore del gaming. Il primo prodotto è un paio di cuffie Mpow EG10 cuffie Gaming per PS4, PC, Xbox One, sono dotate di microfono e bass stereo, sistema di cancellazione del rumore e controllo del volume. Queste cuffie sono sicuramente di bassa fascia ma di buona qualità, il loro prezzo è di 24,00€ a fronte di un prezzo iniziale di 30,00€. A chiudere il pacchetto un altro elemento da gaming indispensabile e entry level, è HAVIT, tastiera con mouse da gioco 4 Livelli DPI, 8 tasti multimediali e 19 tasti anti-ghosting 7 diversi colori, in offerta a 28,89€ anziché 33,99€.

