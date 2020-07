Condividi su

Cosa cambia da oggi 1 luglio 2020 per vacanze e contanti? Le novità

Entrano in vigore importanti novità a partire da oggi mercoledì 1 luglio 2020: tra queste il nuovo limite all’utilizzo del contante, e il day 1 per il bonus vacanza, spendibile fino all’ultimo giorno di quest’anno. Ecco come funzionano le due novità in sintesi e quali sono gli aspetti principali da tenere a mente.

1 luglio 2020: nuovo limite all’utilizzo del contante e bonus in busta paga

Partiamo dalla prima novità: ovvero la nuova soglia all’utilizzo del contante. Quest’ultima, che fino a ieri era a 2.999,99 euro, a partire da oggi, mercoledì 1° luglio 2020, scende a 1.999,99 euro. È solo un primo step, che ci porterà al 1° gennaio 2022, data nella quale è previsto un nuovo tetto al contante, che scivolerà a quota 999,99 euro. Viene dunque messo oggi il nuovo tassello sul piano del governo per combattere l’evasione fiscale. L’intenzione è anche di incentivare i contribuenti a pagare tramite metodi tracciabili, come ad esempio bancomat e carte di credito: a tal proposito è previsto un bonus Pos per i commercianti.

Sempre restando in tema di soldi, non va dimenticato il bonus in busta paga, con l’incremento di 100 euro per tutti i lavoratori dipendenti che guadagnano fino a 28.000 euro annui e con detrazione fiscale per chi percepisce fino a 40.000 di reddito annuo.

1 luglio 2020: ecco il bonus vacanza

L’estate entra nel vivo ed entra in vigore l’atteso bonus vacanza. L’importo di questo beneficio arriva fino a un massimo di 500 euro per i nuclei familiari con figli, scende a 300 euro per le coppie e a 150 euro per i single. Potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2020, ma solo dai nuclei familiari con valore Isee al di sotto dei 40.000 euro. L’80% del bonus consisterà in uno sconto immediato, mentre il restante 20% arriverà come detrazione in dichiarazione dei redditi. Per poter fruire del bonus bisognerà scaricare l’applicazione mobile IO, pensata appositamente per i servizi pubblici, accessibile tramite SPID o CIED, ovvero carta d’identità digitale.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it