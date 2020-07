Chi non avrebbe voglia di svegliarsi ogni mattina con l’odore dei pancake in cucina? Vediamo insieme la ricetta dei pancake light

Pancake light, impasto all’acqua senza uova e senza latte

Chi non avrebbe voglia di svegliarsi ogni mattina con l’odore dei pancake in cucina? Questa ricetta light, con l’impasto all’acqua senza uova e senza latte vi permetterà di concedervi qualche sfizio in più anche durante la dieta. Potete farcirli come meglio credete, utilizzando anche frutta fresca di stagione se volete rimane in linea. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

50 g di farina 00

50 g di zucchero

220 ml di acqua

8 g di lievito per dolci

Olio evo o burro q.b. (Per ungere la padella)

Nutella, marmellata o sciroppo d’acero (facoltativi)

Zucchero a velo (facoltativo)

Per preparare i pancake iniziamo mettendo in una ciotola abbastanza capiente i 50g di farina 00, lo zucchero ed il lievito per dolci. Setacciate bene la farina e mano a mano aggiungete tutta l’acqua mescolando bene l’impasto. Mescolate fino a quando non otterrete un composto omogeneo e senza grumi.

A questo punto portare sul fuoco una padellina, dove andrete a cuocere i pancake, e ungetela con una noce di burro o un filo di olio extravergine di oliva – per evitare che sia troppo l’olio in caso passate un fazzoletto o della carta assorbente da cucina per eliminare l’eccesso – e attendete che si scaldi.

Versate un mestolo del composto dei pancake e fate cuocere circa cinque minuti, poi girate per far cuocere l’altro lato. Aspettate fino a quando non sarà abbastanza dorato. Mi raccomando cuocete un pancake alla volta.

Quando tutti i pancake saranno cotti, e non avrete più impasto avanzato, metteteli in un piatto e farciteli a piacimento. Potete utilizzare la nutella, la marmellata o anche yogurt e frutta fresca. Provate questa ricetta per le vostre colazioni estive e vedrete che non ve ne pentirete.

Potete anche provare questa ricetta di pancake light per le merende o come dolce durante aperitivi o cene con amici. Sbizzarrite la fantasia. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta.