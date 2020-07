Condividi su

The Sinner 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 9 settembre 2020 arriva su premium crime la terza stagione di una serie tv molto apprezzata dal pubblico: stiamo parlando di The Sinner. La messa in onda del nuovo capitolo era in realtà prevista per aprile di quest’anno, ma a causa dell’emergenza coronavirus il doppiaggio ha subito un arresto prolungandone la data di debutto. Nessuna paura per gli appassionati, che potranno godere degli episodi inediti verso la fine dell’estate. Il terzo ciclo di episodi conterà un totale di 8 puntate, tutte dalla durata variabile tra i 40 e i 50 minuti.

I fan della serie si chiedono inoltre se Jessica Biel tornerà a vestire i panni della protagonista della prima stagione; l’attrice ha preferito rimanere nel vago, lasciando in sospeso la questione. Ecco le sue parole ufficiali:

“Possibile. Penso di poterlo dire. Probabile? Non lo so. Non so semplicemente perché non siamo sicuri di come incastrarla nella storia in modo non forzato. Sapete, mi fa un po’ male dirlo perché amo il personaggio e una volta pensavo che la season 2 avrebbe potuto parlare di Ambrose e Cora. Tuttavia, i nostri sceneggiatori hanno esaurito le opzioni con la storyline di Cora. Quindi la risposta è che non lo so, potrebbe essere possibile. Però non sono sicura, non so se succederà mai.“

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di The Sinner 3, possiamo dare un’occhiata al trailer della nuova stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

THE SINNER Season 3 Official Trailer (HD) Matt Bomer

The Sinner 3: la trama

La particolarità di The Sinner è quella di essere una serie tv antologica; ciò significa che ogni stagione presenta una trama differente e l’unico personaggio che mantiene il filo conduttore della storia è proprio il detective Ambrose. In questo nuovo capitolo, la scena si apre con un violento incidente che costringe il detective a trasferirsi in una nuova città ad affrontare forse uno dei casi più inquietanti della serie. Jamie, un uomo che sta per diventare padre, chiederà aiuto ad Ambrose per risolvere una problematica questione.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Sinner 3 e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Bill Pullman veste i panni del detective Harry Ambrose; Matt Bomer nel ruolo Jamie; Jessica Hetch è Sonya; Parisa Fitz--Henley interpreta Leela Burns, la moglie di Jamie; Eddie Martinez veste i panni di Vic Soto; Chris Messina è Nick Haas, ex compagno di università di Jamie.

