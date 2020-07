Condividi su

Chicago PD 6: trama, cast e anticipazioni seconda puntata su Italia 1

La prima serata del martedì si apre all’insegna della lotta contro il crimine con Chicago PD 6. La fortunata fiction, in onda oggi 7 luglio 2020 dalle 21:20 su Italia 1, approda al suo secondo appuntamento dopo l’avvincente esordio della settimana scorsa che ha appassionato 1.080.000 spettatori pari al 5.1% di share.

Tornano quindi le vicende professionali e private del gruppo di coraggiosi poliziotti pronti a qualsiasi sacrificio pur di assicurare alla giustizia i malviventi e tutelare i cittadini in pericolo. Ma vediamo insieme cosa’ha in serbo per noi Chicago PD!

Chicago PD 6: trama e anticipazioni seconda puntata su Italia 1

La seconda puntata di Chicago PD 6 si aprirà con l’episodio intitolato Cattivi ragazzi. La squadra dell’intelligence è alle prese con un delicato caso di sequestro che coinvolge una ricca donna. Il crimine, avvenuto dopo una rapina in cui è morto un uomo, appare sospetto fin dall’inizio e la polizia, sospettando che la giovane non sia davvero una vittima, indagano sul passato di quest’ultima.

Nel frattempo mentre Voight e Platt tentano in tutti i modi di far riabilitare Olinsky, Ruzek e Upton si lasciano travolgere dalla passione e intraprendono una relazione sentimentale.

Anticipazioni seconda puntata su Italia 1

Nel secondo episodio di Chicago PD, intitolato Giro di pattuglia, a Burgess viene affidato il compito di mostrare ad un civile, intenzionato ad entrare in polizia, come funziona il lavoro in centrale e per le strade della città. Proprio mentre sono in auto si imbattono in una sparatoria durante la quale il futuro agente scompare senza lasciar traccia. Mentre l’intelligence tenta di capire cosa sia davvero successo, Dawson per contrastare l’atroce sofferenza inizia a prendere antidolorifici diventandone presto dipendente.

Chicago PD 6 ci saluterà con Padri e figli. La squadra di polizia deve investigare su di un efferato crimine che coinvolge un corriere della droga brutalmente assassinato.

Chicago PD 6: il cast della serie tv

In Chicago PD 6 Jason Beghe interpreta Hank Voight mentre Jon Seda è Antonio Dawson. Sophia Bush veste i panni di Erin Lindsay, Jesse Lee Soffer quelli di Jay Halstead e Patrick John Flueger è Adam Ruzek.

Hanno partecipato alla fiction anche Marina Squerciati nel ruolo di Kimberly Kim Burgess, LaRoyce Hawkins in quello di Kevin Atwater e Archie Kao è Sheldon Jin, Amy Morton recita la parte di Trudy Platt, Elias Koteas quella di Alvin Olinsky e Brian Geraghty è Sean Roman. Infine Tracy Spiridakos è Hailey Upton e Lisseth Chavez interpreta Vanessa Rojas.

