Come sorelle: trama, cast e anticipazioni. Quante puntate sono

L’attesa è quasi finita, poche ore ci separano dall’approdo in Italia dell’avvincente Come sorelle. La telenovela turca, in onda oggi 8 luglio 2020 dalle 21:20 su Canale 5, è stata diretta da Aydin Bulut e Osman Kaya, registi noti per aver lavorato dietro la macchina da presa in alcune fiction di forte richiamo.

La serie tv, il cui titolo originale è Sevgili Geçmiş, Sembra avere tutte le carte in regola per appassionare il pubblico con intrighi, scioccanti scoperte, travolgenti storie d’amore e inaspettati colpi di scena. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Come sorelle!

La fiction turca, composta da otto puntate di centoventi minuti l’uno, segue le vicende di İpek Gencer, giovane donna con una grande eredità alle spalle e in procinto di coronare il proprio sogno d’amore sposandosi. Proprio poco prima del grande passo la protagonista, grazie ad una misteriosa lettera, scopre di avere due sorelle di cui fino a quel momento ignorava l’esistenza. Una si chiama Deren Kutlu ed è un’affermata dottoressa mentre l’altra è Çilem Akan, cantante che desidera diventare famosa.

Sconvolta ma allo stesso tempo emozionata all’idea di conoscere le consanguinee, İpek decide di affrontare la madre adottiva e successivamente invita al matrimonio le due ragazze. Tuttavia questo è solo l’inizio e tanti sono gli enigmi e segreti ancora da svelare.

Il cast della serie tv

In Come sorelle Ece Uslu interpreta Cahide Esen Karalar mentre Emre Kınay è Cemal Karalar. Sevda Erginci veste i panni di İpek Gencer, Seçkin Özdemir quelli di Sinan Malik ed Elifcan Ongurlar è Çilem Akan. Melis Sezen ricopre il ruolo di Deren Kutlu, Özge Özacar quello di Azra Yılmaz e Burak Yamantürk è Kenan Soykan.

Hanno partecipato alla fiction Burak Çelik nelle vesti di Mahir Denizhan, Melih Selçuk in quelle di Refik e Renan Bilek è Komiser Akif. Infine Hülya Duyar recita la parte di Afet, Çiçek Acar quella di Gülistan, Burak Demir è Okan e Yurdaer Okur è Tekin Malik.

