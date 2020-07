Scioperi luglio 2020: il calendario delle agitazioni sindacali per questo mese come da lista del Ministero dei trasporti.

Scioperi luglio 2020: mezzi pubblici, bus, aerei e taxi. Ecco il calendario

Scioperi luglio 2020: il calendario delle agitazioni sindacali per questo mese come da lista del Ministero dei trasporti. Interessato dalle sospensioni alla normale attività, in particolare, il trasporto pubblico locale. Le date, settore per settore.

Scioperi luglio 2020: le mobilitazioni nel settore trasporto pubblico locale

Scioperi luglio 2020: le agitazioni sindacali, come dalla lista dedicata disponibile sul sito del Ministero dei Trasporti, per questo mese interesserà in particolare il settore del trasporto pubblico. Si comincia giovedì 9 luglio 2020 con una protesta di 4 ore del personale Soc. Ctp di Napoli indetta dalla Fit-Cisl, nello stesso giorno, scatta una protesta dalle 10 alle 14 del personale Faisal-Cisal e Rsa della Soc. Amaco di Cosenza. Il giorno dopo venerdì 10 luglio 2020, sciopera per 24 ore il personale Faisa-Cisal dell’Atac di Roma, il personale Cotral della Regione Lazione e quello Osr Ugl Autoferrotranvieri della Soc. Csc Mobilità di Latina. Sempre il 10 luglio incrocia le braccia il personale Filt-Cgil e Fit-Cisl della Gtt di Torino per 4 ore. Dalle 9 alle 13, nello stesso giorno, si ferma il personale Usb della Soc. Cotri Scarl di Roma. Dalle 17 alle 21, invece, si ferma il personale Rsu della Soc. Busitalia Sita Nord Regione Toscana. Sempre per il 10 luglio scioperano per 4 ore i lavoratori Ugl della Gtt di Torino, più precisamente, dalle 17 alle 22, si fermano i lavoratori Ugl della metropolitana del capoluogo piemontese.

Le mobilitazioni riguardanti il trasporto pubblico previste per l’11 luglio 2020: Personale Osp-Sgb della Actv di Venezia (dalle 11 alle 14); Personale Osp-Cobas della Atc di La Spezia (dalle 11 alle 15); Personale Cisl, Uil, Ugl, Usb e Rsa della Start Romagna Bacino di Ravenna (dalle 17 e 30 alle 21 e 30); Personale Cisl, Uil, Usb e Rsa della Start Romagna Bacino di Rimini (dalle 17 e 30 alle 21 e 30). Le mobilitazioni previste per il 13 luglio 2020: Personale Cgil, Uil, Ugl del settore funicolari Anm di Napoli (dalle 11 alle 15), Personale Cgil, Uil, Ugl della Ctp di Napoli (dalle 9 alle 13). Nel prosieguo di luglio 2020 si fermano, giorno 18, i lavoratori Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal della Tper di Bologna e Ferrara (dalle 11 alle 15), giorno 20, tocca ai lavoratori Cisl della Trotta Bus di Potenza (dalle 10 e 30 alle 14 e 30).

Le mobilitazioni negli altri settori

Scioperi luglio 2020 – Esaminate quelle relative al trasporto pubblico locale, bisogna segnalare la mobilitazione dei lavoratori Usb del personale Enav dipendente dalla Techno Sky prevista per giorno 10 luglio 2020 dalle 13 alle 17. Stesso giorno e stessi orari osserveranno i lavoratori Cub del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti. Per giorno 13 luglio 2020 per 24 ore scioperano i lavoratori Cgil e Uil della Blujet in servizio sullo Stretto di Messina, per il giorno successivo scioperano dalle 9 alle 16 i lavoratori Orsa della Liberty Lines siciliana. I lavoratori del settore marittimo e portuale iscritti a Cgil, Cisl e Uil scioperano anche giorno 24 luglio 2020 per 24 ore.

