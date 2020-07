Condividi su

Vaccino Coronavirus: Speranza “entro fine anno sarà gratis”

Ultime notizie sul vaccino Coronavirus: in occasione della trasmissione In Onda, su La7, il ministro della Salute Roberto Speranza ha ribadito la propria soddisfazione per l’accordo europeo tra Italia, Francia, Olanda e Germania in merito al vaccino anti-Covid 19, che potrebbe arrivare entro la fine dell’anno e in modalità gratuita per tutti.

Vaccino Coronavirus in arrivo entro fine 2020?

“Sono molto contento dell’accordo tra il governo italiano, quello francese, quello tedesco e quello olandese”, ha affermato Speranza, che ha definito tale accordo come “una intesa che speriamo ci porti il vaccino contro il coronavirus entro la fine del 2020”. L’accordo tra i quattro governi europei, infatti, “prevede 60 milioni di dosi entro la fine dell’anno”, spiega il ministro. Il primo augurio che questo, attualmente un candidato vaccino, “si dimostri sicuro ed efficace”.

Il vaccino sarà poi rilasciato gratuitamente a tutti. “Lo Stato dovrà farsi carico del vaccino, che quindi dovrà essere gratuito”, ha spiegato Speranza, che poi ha puntualizzato che non ci saranno dosi per tutti. Di conseguenza “partiremo dai soggetti più a rischio, cioè dal personale sanitario, dalle persone più anziane e da chi è affetto da altre patologie”.

Speranza ha parlato anche di obbligo del vaccino, esternando la sua opinione in merito. “Penso che, soprattutto per le persone di età adulta, l’idea dell’obbligo del vaccino debba essere considerata con grande cautela e prudenza. La mia impostazione non è quella di natura securitaria che punta sull’obbligatorietà”. L’obiettivo, invece, è quello di “costruire un rapporto di fiducia coi nostri cittadini”. La situazione attuale resta complicata, visto che “il virus circola ancora e il vaccino sarà dunque il passaggio fondamentale”. Per il ministro ciò va spiegato bene alle persone, mentre sull’obbligo o meno ci sarà bisogno di discuterne. “Io non parto dal dire che il vaccino deve essere obbligatorio, ma dal dire che mi fido dei miei concittadini”.

