Nuove misure coronavirus fino al 31 luglio: cosa cambia per le mascherine

Nuove misure coronavirus: le regole di contenimento dell’epidemia da qui fino al 31 luglio. Ecco le disposizioni dell’esecutivo per i viaggi, in aereo e in treno, e l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale e, in particolare, le mascherine.

Nuove misure coronavirus fino al 31 luglio: viaggi in aereo e treni

Nuove misure coronavirus fino al 31 luglio: pochi gli allentamenti alle disposizioni governative riguardanti il contenimento dell’epidemia in vista dell’entrata in vigore (dalla mezzanotte di oggi martedì 14 luglio 2020) del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio. Tra questi ne compaiono alcuni che riguardano i viaggi: da domani, mercoledì 15 luglio 2020, si potranno tornare a sistemare sulle cappelliere degli aerei trolley e borsoni, il divieto dura dal 26 giugno scorso; invece, sui treni i passeggeri torneranno a potersi sedere a distanza inferiore a un metro. Ulteriori novità sono state rinviate di almeno due settimane (e sempre previa valutazione della situazione epidemiologica): dunque, niente riapertura per discoteche al chiuso, sagre, fiere ed eventi pubblici in generale.

Cosa cambia per le mascherine?

Nuove misure coronavirus fino al 31 luglio: decaduta l’ordinanza del governatore lombardo Fontana (che imponeva di indossare le mascherine anche all’aperto), per almeno altre due settimane, in Lombardia vige l’obbligo di coprire naso e bocca in tutti quei casi in cui non è possibile mantenere il distanziamento personale di sicurezza (anche all’aperto). Nel resto di Italia, l’obbligo di indossare le mascherine resta valido all’interno degli uffici pubblici, dei negozi, dei bar e dei ristoranti. Tale obbligo è sempre valido per i gestori e il personale (ma vale anche per i clienti a meno che questi ultimi non siano seduti al tavolo). Stessa cosa per il personale di esercizi commerciali, uffici aperti al pubblico e mezzi di trasporto.

