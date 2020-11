Condividi su

Sondaggi elettorali SWG, in calo sia PD che Lega, in lockdown gli italiani fumeranno meno erba

Come già accaduto in diverse altre occasioni anche questa settimana secondo i sondaggi elettorali di SWG i principali partiti appaiono arretrare a vantaggio di quelli più piccoli.

La Lega perde mezzo punto scendendo al 23,3%, mentre il PD cala del 0,4% portandosi al 20,4%. Il panorama politico insomma è sempre meno polarizzato, a maggior ragione considerando che invece Fratelli d’Italia guadagna quattro decimi e va al 16,1%.

Quasi stabile il Movimento 5 Stelle, al 14,9%, un decimale in meno di settimana scorsa. Nella maggioranza compensano in parte le perdite dei partiti maggiori Sinistra/MdP e Italia Viva, che guadagnano ognuna due decimali. Ora sono al 3,8% e al 3,5%.

Nel centrodestra invece gli junior partner Forza Italia e Cambiamo! scendono, perdendo nel primo caso uno 0,2% e andando al 6% e all’1,1% nel secondo.

Bene altri partiti piccoli invece, come +Europa, che va dal 2,4% al 2,6%, i Verdi, che salgono dall’1,7% al 2%, mentre Azione perde un decimale ed è al 3,1%

Ancora non si intravedono grandi cambiamenti dovuti alla seconda ondata di Covid nelle intenzioni di voto secondo questi sondaggi elettorali.

Ma si vedono su altri aspetti della vita di tutti i giorni, come alcune abitudine quotidiane, che vengono impattate in modo deciso per alcuni. Per esempio il 30% di chi è abituato a prendere l’aperitivo al bar non lo farà più ora che sono quasi ovunque chiusi, neanche a casa. Il 28% ne berrà meno, il 29% se lo farà a domicilio, con un 7% che si organizzerà per prepararsene uno collegato virtualmente con gli amici.

Sondaggi elettorali SWG, i giovani più propensi a lasciare il fumo nel lockdown

Ma si sa, le abitudini più dure da lasciare sono quelle legate alle sigarette, e non solo. Se il 63% nelle prossime settimane fumerà come prima, vi è un 22% che lo farà di meno, una percentuale maggiore di quella di quanti invece faranno più tiri alla sigaretta. I più propensi ad abbandonare il fumo saranno i giovani della generazione Z e millennial, e molto più le donne rispetto agli uomini.

Secondo i sondaggi elettorali di SWG sono di più coloro che saranno costretti invece ad abbandonare gli spinelli, il 39%, mentre solo il 17% ne fumerà di più. Qui incide probabilmente il fatto che essendo illegale è più difficile rifornirsi con le restrizioni presenti ai movimenti.

Vi sono però anche gli ansiolitici e gli antidepressivi. In questo caso sono di più quelli che ne incrementeranno il consumo che quelli che lo diminuiranno, e in particolare tra chi fa parte della generazione X, ovvero chi è tra i 38 e il 56 anni circa.

Questi sondaggi elettorali sono stati svolti tra il 4 e il 6 novembre con metodo CATI-CAMI-CAWI su 800 soggetti (1200 nel caso delle intenzioni di voto)

