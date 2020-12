Condividi su

Sondaggi elettorali Demoskopea: Lega e Pd giu, crescono FI e FDI

Restano tre i punti di distacco tra Lega e Partito Democratico secondo gli ultimi sondaggi elettorali Demoskopea realizzati a fine novembre. Rispetto alla rilevazione di ottobre, il Carroccio perde un punto e scende al 23,5%. Passo del gambero anche per i dem che passano dal 20,5% al 20%. Fratelli d’Italia, invece, fa il percorso inverso: guadagna più di un punto percentuale e sale al 17,5% a meno di tre punti dal Pd. Il Movimento 5 Stelle registra un calo importante: i pentastellati perdono infatti quasi due punti percentuali di consenso e crollano al 14,2%. Forza Italia passa dal 6% al 6,7%. E’ in realtà tutta la galassia moderata a conoscere un momento positivo. Azione di Calenda cresce di mezzo punto al 3,5%. Stupisce l’incremento di +Europa che passa dal 2,3% al 3,5%: un punto e mezzo sopra la media nazionale. +Europa sorpassa in un solo colpo sia Italia Viva (inchiodata al 3%) che Sinistra Italiana (in flessione al 3%). Flettono leggermente al 2% i Verdi mentre gli altri partiti sono sondati tutti insieme al 3,1%.

In ultimo i sondaggi elettorali Demoskopea hanno rilevato la fiducia che riscuotono tra gli italiani i principali leader politici. Il premier Conte rimane in cima alla classifica ma registra un forte ribasso (dal 54,4% al 49,4%). Dietro di lui il governatore del Veneto, Luca Zaia, con il 43,4%. Leggero calo per Giorgia Meloni, terza con il 35%. In rialzo le quotazioni di Matteo Salvini, quarto con il 31,1%. Crollano Di Maio e Berlusconi: il ministro degli Esteri passa dal 26,3% al 20,5%, il leader di Forza Italia dal 25,2% al 20,1%. Nicola Zingaretti ringrazia e sale al sesto posto (24,3%) dietro al ministro della Salute, Roberto Speranza (27,5%).

Fonte: Demoskopea

Sondaggi elettorali Demoskopea: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 20 al 23 novembre 2020. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Non reperibili 3074 Rifiuti 50 Sostituzioni 259 Totale 1013. Universo: popolazione italiana maggiorenne; campione: 1.013 casi; intervallo fiduciario delle stime: ±3,08%;. Metodo raccolta delle informazioni: Interviste CAWI su panel on line.

