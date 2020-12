Condividi su

Bonus Cashback su anche sulle bollette e “premio” con Enel e Poste

Il Bonus Cashback può diventare ancora più conveniente grazie a due offerte proposte rispettivamente da Enel e Poste. In cosa consistono e perché convengono?

Bonus Cashback anche sulle bollette con Enel

In generale, non si può ottenere il Bonus cashback per le spese relative alle bollette delle utenze energetiche, neanche se le fatture si saldano presso un negozio “fisico”. Tuttavia, si può aggirare questa limitazione, una delle poche previste dall’incentivo ad utilizzare la moneta elettronica, grazie a Enel X Pay, la piattaforma di pagamento virtuale, appunto, di Enel. Aprendo un conto online con l’azienda, si riceve un Iban Italiano e una card Mastercard, si potrà accedere al bonus cashback – anche senza Spid – o anche per le bollette, tuttavia, il pagamento dovrà avvenire presso uno dei tanti “Punto Puoi” di Enel X distribuiti sul territorio nazionale.

Poste aggiunge un euro in più di rimborso

Un Bonus cashback “potenziato” con Poste ma bisogna essere in possesso di una Postepay. Chi ha una “carta gialla” e la relativa App per smartphone (serve un apposito codice QR), infatti, oltre a poter ottenere i rimborsi previsti nel quadro dell’incentivo di stato, riceverà anche un euro in più indietro per ogni transazione (senza limitazioni di sorta: l’importante è effettuarla presso un ufficio postale o comunque presso un rivenditore fisico) di importo pari o superiore a 10 euro per un massimo di 10 euro al giorno. L’offerta proposta dall’azienda ai propri clienti Postepay, però, è valida per un periodo limitato: scadrà, infatti, il prossimo 28 febbraio.

