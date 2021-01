Condividi su

A chi non piacerebbe lavorare viaggiando? La possibilità di guadagnare uno stipendio senza l’obbligo di andare nello stesso ufficio ogni giorno, ma potendo scegliere dove vivere, sembra per molti un sogno a occhi aperti.

Se una volta questa possibilità era riservata solo a categorie particolari, come piloti, hostess o marinai, oggi le nuove tecnologie e la facilità di spostamento danno infinite possibilità a diverse figure professionali di lavorare viaggiando o di trovare opportunità interessanti cambiando spesso Nazione.

Alcune di queste professioni sono legate alle competenze digitali e necessitano solo di laptop e connessione internet, oltre a una discreta conoscenza dell’inglese, permettendo di svolgere il lavoro tranquillamente da remoto e, di conseguenza, vivere ovunque si voglia.

Dal fotografo all’influencer, ecco una lista delle migliori professioni per lavorare viaggiando.

Travel blogger

Una delle prime professioni che vengono in mente quando si parla di viaggi e lavoro è quella del travel blogger, ovvero una persona che condivide le sue esperienze di viaggio tramite blog e social network. Un lavoro da sogno ma non così facile da ottenere: è molto importante portare contenuti inediti e di qualità per riuscire a generare il necessario engagement che possa far raggiungere un cospicuo numero di follower. Oltre alla passione per il turismo, è necessario avere anche conoscenze approfondite di marketing, social media strategy, fotografia e comunicazione.

Croupier

Per lavorare nei casinò, in giro per il mondo, basta un corso e un’adeguata certificazione internazionale. Le offerte di lavoro non mancano, essendo il gioco un settore in grande crescita, anche grazie al mercato online. La carriera del croupier inizia ai tavoli dei giochi più facili da gestire, come baccarat e blackjack. Successivamente, si arriva alla roulette dove servono abilità di calcolo per pagare le vincite in maniera corretta e la capacità di saper gestire un numero di avventori maggiore. L’ultimo gradino sono i tavoli da poker, dove il croupier è chiamato dealer, una figura che ha riscosso grande successo anche grazie al suo inserimento nel contesto online, come lo testimoniano piattaforme di poker online che non hanno sottovalutato la presenza di questo ruolo di fondamentale importanza per i giocatori e il fascino della partita. . Con tanta abilità e un pizzico di fortuna si potrebbe finire a dare le carte ai migliori giocatori di poker al mondo durante le prestigiose World Series of Poker di Las Vegas.

Influencer

Negli ultimi anni l’ambizione di molti è proprio quello di diventare influencer, ovvero guadagnare grazie ai propri followers, semplicemente scattando foto e ottenendo sponsorizzazioni. Data l’alta concorrenza, per riuscire a distinguersi, è fondamentale creare contenuti interessanti e dedicare molto tempo a scattare ed editare fotografie e video. Una volta che il profilo sarà avviato e si avrà raggiunto un buon numero di contatti, sarà possibile viaggiare per il mondo, continuando a postare contenuti.

Lavorare in fattoria

Chi ama la vita all’aria aperta e il contatto con la natura, non potrà perdere l’occasione di lavorare in fattoria. In cambio di vitto e alloggio si dà un aiuto all’interno di una fattoria biologica, sperimentando la lingua e la cultura del posto. Basta iscriversi alle varie reti di WWOFING o Work Exchange per contattare aziende e famiglie interessate a questo tipo di collaborazioni.

Lavoro alla pari

Dedicato soprattutto ai più giovani, dai 18 ai 30 anni, i lavori alla pari permettono di entrare a far parte di una famiglia, aiutando in casa e prendendosi cura di figli e animali. In cambio di vitto e alloggio, e di una piccola retribuzione, sarà possibile vivere per un certo periodo in un paese, sperimentando un vero e proprio scambio culturale.

Istruttore di sport

Chiunque sia istruttore di yoga, surf, sci o personal trainer, può svolgere questa professione in qualsiasi Nazione, spesso facendosi assumere direttamente da hotel e resort attrezzati. Chi ha passione e abbastanza esperienza in una specifica disciplina, e vuole girare il mondo, questa potrebbe essere un’opportunità di lavoro imperdibile.

House sitting

Forse non molti conoscono questa professione, ma si tratta di una persona che si prende cura di una casa, e spesso anche delle piante e degli animali che ci vivono, quando il proprietario è via per un certo periodo. In cambio si avrà la possibilità di abitare nella casa e di vivere in un altro paese, con tanto tempo a disposizione per conoscere il luogo dove si soggiorna.

Animatore in un villaggio turistico

Se si ha una personalità energica e solare, e si ama stare in mezzo alle persone, si dovrebbe provare l’esperienza da animatore in un villaggio turistico. I ritmi di lavoro sono faticosi, ma al tempo stesso si ha la possibilità di divertirsi, conoscere tante persone e vedere posti diversi ogni stagione.

Accompagnatore turistico

Una professione in grande ascesa è quella dell’accompagnatore turistico, ovvero la persona incaricata di creare itinerari di viaggio da far vivere a un gruppo di turisti. Per svolgere questo lavoro è però necessario superare un esame di abilitazione: una volta ottenuto il patentino si potrà collaborare con agenzie di viaggi e tour operator e iniziare a lavorare esplorando il mondo, sempre con persone nuove.

Copywriter

Svolgere il lavoro di copywriter significa, spesso, lavorare totalmente da remoto scrivendo contenuti di vario genere: dal marketing al blogging fino al giornalismo. L’unico strumento necessario è il proprio computer, il che da la possibilità di lavorare in mobilità, da qualsiasi angolo del pianeta.

Insegnante di lingue

Chi conosce bene una lingua straniera e ama viaggiare, può diventare insegnante in qualche scuola all’estero o tenere lezioni private, anche online. Al tempo stesso si può scegliere di insegnare italiano direttamente nella località in cui si sta viaggiando.

Fotografo freelance

Girare il mondo e guadagnare scattando foto è il sogno segreto di molti. All’inizio serve tanto studio e molta passione, ma una volta riusciti a farsi strada in questa professione si potrà davvero esplorare ogni latitudine: alla ricerca di soggetti sempre nuovi da ritrarre per poi vendere le immagini ad agenzie di stampa e giornali.

Trading online

Una professione non facile, ma in grande ascesa negli ultimi anni, è quella relativa al trading online, ovvero comprare e vendere strumenti finanziari. È necessario tanto studio e pratica, ma una volta diventati degli esperti, si potrà guadagnare anche cifre importanti. Tanto da potersi permettere di viaggiare ovunque e in continuazione, tenendo sempre un occhio al mercato!

