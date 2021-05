Condividi su

Azioni maggio 2021: quelle eBay sono ora un buon investimento?

Tutti avranno sentito parlare almeno una volta, nella loro vita, di eBay, ossia un sito di aste e e-commerce noto nell’intero pianeta. In Italia giunse nell’ormai lontano 2001 e proprio l’anno dopo vi fu la fusione con la notissima società statunitense PayPal.

Proprio in relazione ad eBay, qui di seguito vogliamo provare a dare una risposta motivata alla seguente domanda: nell’ambito delle azioni maggio 2021, è conveniente puntare proprio su eBay? ossia, vi sono valide ragioni per scegliere queste azioni e non altre? Cerchiamo di scoprirlo di seguito.

Azioni maggio 2021: dati numerici assai positivi per eBay

Anzitutto, per rispondere alla domanda appena posta, occorre precisare quanto segue: le azioni eBay (NASDAQ: EBAY) sono cresciute da un valore di $50,4 ad un valore di $65, dall’inizio di gennaio 2021. Il prezzo a maggio ha raggiunto i $62, anche se ora è in lieve discesa. Tuttavia, eBay continua ad allargare la propria sfera di influenza e, al prezzo corrente delle azioni, questa azienda è valutata in maniera equa, così come le omonime azioni.

Non possiamo non notare che eBay, nonostante l’elevatissima competizione nel settore dell’e-commerce, sta mantenendo un ruolo di tutto rispetto. Anzi, questa società consiste oggi in un solido mercato di e-commerce online che continua a generare entrate costanti; e con un notevole margine di profitto.

L’azienda ha recentemente pubblicato i risultati del primo trimestre ad aprile, e i dati sono certamente confortanti. Infatti, i ricavi totali sono saliti del 42% su base annua a 3,02 miliardi di dollari; invece l’EPS GAAP per lo stesso periodo è stato di $0,82.

Proprio il CEO di eBay ha espresso soddisfazione riguardo all’andamento del 2021 per la società, tanto da far capire che un investimento azioni maggio 2021 su eBay non sembra affatto una scelta avventata. “Abbiamo ottenuto un altro trimestre positivo per la società e un eccellente inizio d’anno per i nostri acquirenti e venditori. Abbiamo generato volumi e utili straordinari, con la crescita dei ricavi la più alta dal 2005”, ha affermato infatti Jamie Iannone.

I dati numerici positivi non sono finiti qui. Infatti, gli acquirenti attivi annuali sono aumentati del 7%, per un totale di 187 milioni di acquirenti attivi in tutto il mondo. Invece, i venditori attivi annuali sono saliti dell’8%, toccando i 20 milioni di venditori attivi. Non solo. I ricavi totali sono cresciuti addirittura sopra delle aspettative, e così eBay ha migliorato le previsioni per il secondo trimestre dell’anno.

Le previsioni eBay per i prossimi mesi sono confortanti

Non deve sorprendere che, alla luce di questi dati assai buoni per la prima parte dell’anno, anche nei prossimi mesi la società di e-commerce preveda risultati soddisfacenti. Infatti, sarebbero all’orizzonte entrate da $2,98 a $3,03 miliardi e GAAP EPS da $0,67 a $0,72 nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2021. E non è finita qui: eBay ha infatti riacquistato azioni per un valore pari a qualcosa come 292 milioni di dollari durante il primo quadrimestre dell’anno, ossia più di cinque milioni di azioni. Si tratta di numeri considerevoli, che dimostrano quanto la società sia attiva sul mercato e dunque in salute. Ecco perchè in tema di azioni maggio 2021, risulta opportuno parlarne.

Coerentemente a ciò, eBay intende espandere la propria attività, per incrementare il volume di affari, e farlo proprio in un periodo roseo come questo, appare una scelta senza dubbio fondata. Il CEO Jamie Iannone ha peraltro affermato che eBay sta valutando una nuova opzione di pagamento che dovrebbe essere costituita dalle criptovalute. Ci riferiamo dunque all’innovativo e complesso mondo delle monete virtuali, create con un sistema di codici. Ne abbiamo parlato recentemente proprio con riferimento ai bitcoin, e al sentiment degli italiani sul tema.

Ancora con riguardo alla crescita di eBay, ricordiamo che il consiglio di amministrazione di eBay ha appena dichiarato un dividendo di $0,18/trimestre, pagabile dal 18 giugno agli azionisti.

Cosa pensano gli esperti di borsa? si tratta di un investimento azzeccato?

Alla luce dei dati sopra riportati, i tecnici e tutti coloro che analizzano i mercati hanno chiarito un aspetto non di poco conto in tema di azioni maggio 2021. Infatti, le azioni eBay hanno seguito un trend rialzista negli ultimi mesi e se il prezzo andasse sopra $ 65, ciò rappresenterebbe un elemento concreto che può spingere ad investire sul serio in azioni eBay. Ma attenzione: se invece il prezzo scendesse ad un cifra inferiore ai $55, ciò rappresenterebbe un importante segnale di “vendita”. In questi ultimi giorni, le azioni stanno lievemente calando, ma non è detto che il trend prosegua in questa direzione.

Infine, sull’argomento azioni maggio 2021 e investimenti, dobbiamo ribadire che i numeri danno ragione alla società in oggetto. Se pensiamo ai risultati migliori delle attese della stessa eBay; alla crescita degli acquirenti attivi e dei venditori; e al riacquisto di azioni per un valore di circa $292 milioni durante il primo trimestre, possiamo concludere che l’opportunità di investire in azioni eBay è certamente da prendere in considerazione.

