Matteo Berrettini: età, carriera, fidanzata del tennista italiano

Matteo Berrettini è un famoso tennista italiano, classe ’96 e numero 9 nella classifica ATP ( Association of Tennis Professionals). Fidanzato con la tennista Ajla Tomljanović. Berrettini è vincitore di quattro titoli ATP in singolare e due in doppio. Grande attesa per i quarti di finale di oggi, alle ore 20.00, che lo vedono contro Djokovic negli Open di Francia. In palio ci sarà la semifinale del Roland Garros 2021.

Matteo Berrettini inizia la sua carriera da tennista grazie al fratello minore Jacopo, anche lui tennista. Il primo allenatore fu Raoul Pietrangeli. Il primo incontro da professionista risale nell’agosto del 2013 al Futures Italy F21 dove viene sconfitto al primo turno da Viktor Galovic.

Nel 2021 inizia l’anno con il torneo di Adalia dove esce ai quarti di finale sconfitto da Bublik, successivamente prende parte all’ATP Cup dove trascina l’Italia al successo contro l’Austria nel gruppo C. Ottiene il suo miglior risultato agli Australian Open arrivando agli ottavi di finale così come agli Internazionali di Tennis di Roma sconfitto in due set da Stefanos Tsitsipas.

Matteo Berrettini inizia il Roland Garros 2021 in testa di serie numero 9. Elimina in quattro set Taro Daniel e poi Federico Coria – in tre set- supera anche Kwon Soon-woo e diventa il primo tennista italiano a raggiungere almeno gli ottavi di finale in tutte le quattro prove dello Slam.

Un tennista completo, che compete ai massimi livelli su tutte le superfici. Il suo servizio supera i 200 km/h e il dritto è il suo colpo natura, soprattutto stretto incrociato. Le percentuali di punti che prende quando è alla battuta sono molto elevate, di rovescio utilizza spesso lo slice.

