Europei 2021 Francia Germania: quote, formazioni, orario e dove vederla

Questa sera appuntamento con gli Europei 2021, in campo Francia e Germania. Si tratta della sesta sfida tra le due squadre in una competizione internazionale, la prima nella fase a girone. Al momento le squadre si trovano in una situazione di perfetta parità con due vittorie alle spalle.

Il Ct della nazionale francese ha spiegato come “in partite come questa la tecnica conta molto, spesso fa la differenza, ma sarà anche una sfida in cui la parte atletica ha un ruolo importante. I tedeschi sono preparati per questo tipo di battaglie”.

L’appuntamento è per questa sera alle ore 21,00 su Rai1 in streaming su Raiplay.it oppure in diretta su SkySport.

Le probabili formazioni di Francia e Germania

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Tolisso; Mbappé, Benzema, Griezmann. Ct: Deschamps.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz. Ct: Loew

Il calendario delle prossime partite

Gruppo A

2a giornata

Turchia-Galles (Mercoledì 16 giugno, ore 18.00 – Baku)

Italia-Svizzera (Mercoledì 16 giugno, ore 21.00 – Roma)

3a giornata

Italia-Galles (Domenica 20 giugno, ore 18.00 – Roma)

Svizzera-Turchia (Domenica 20 giugno, ore 18.00 – Baku)



Gruppo B

2a giornata

Finlandia-Russia (Mercoledì 16 giugno, ore 15.00 – San Pietroburgo)

Danimarca-Belgio (Giovedì 17 giugno, ore 18.00 – Copenaghen)

3a giornata

Finlandia-Belgio (Lunedì 21 giugno, ore 21.00 – San Pietroburgo)

Russia-Danimarca (Lunedì 21 giugno, ore 21.00 – Copenaghen)



Gruppo C

2a giornata

Ucraina-Macedonia (Giovedì 17 giugno, ore 15.00 – Bucarest)

Olanda-Austria (Giovedì 17 giugno, ore 21.00 – Amsterdam)

3a giornata

Macedonia-Olanda (Lunedì 21 giugno, ore 18.00 – Amsterdam)

Ucraina-Austria (Lunedì 21 giugno, ore 18.00 – Bucarest)



Gruppo D – Europei 2021

2a giornata

Croazia-Repubblica Ceca (Venerdì 18 giugno, ore 18.00 – Glasgow)

Inghilterra-Scozia (Venerdì 18 giugno, ore 21.00 – Londra)

3a giornata

Repubblica Ceca-Inghilterra (Martedì 22 giugno, ore 21.00 – Londra)

Croazia-Scozia (Martedì 22 giugno, ore 21.00 – Glasgow)



Gruppo E

2a giornata

Svezia-Slovacchia (Venerdì 18 giugno, ore 15.00 – Dublino)

Spagna-Polonia (Sabato 19 giugno, ore 21.00 – Bilbao)

3a giornata

Slovacchia-Spagna (Mercoledì 23 giugno, ore 18.00 – Bilbao)

Svezia-Polonia (Mercoledì 23 giugno, ore 18.00 – Dublino)



Gruppo F- Europei 2021

1a giornata

Ungheria-Portogallo (Martedì 15 giugno, ore 18.00 – Budapest)

Francia-Germania (Martedì 15 giugno, ore 21.00 – Monaco di Baviera)

2a giornata

Ungheria-Francia (Sabato 19 giugno, ore 15.00 – Budapest)

Portogallo-Germania (Sabato 19 giugno, ore 18.00 – Monaco di Baviera)

3a giornata

Germania-Ungheria (Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 – Monaco di Baviera)

Portogallo-Francia (Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 – Budapest)

