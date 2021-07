Condividi su

Serie TV agosto: il meglio sulle piattaforme di streaming

Agosto è il mese per eccellenza delle vacanze, ma se per quest’anno rinunci, sappi che l’intrattenimento non mancherà. Se già le serie tv di luglio non avevano deluso, anzi, tra novità e nuove stagioni, c’era l’imbarazzo della scelta, anche per questo ottavo mese dell’anno, le emozioni non mancheranno.

Novità Netflix agosto 2021

Iniziamo con la piattaforma di streaming per eccellenza: Netflix. Già a partire dal 1 agosto verranno inseriti 3 grandi classici action: Salt, con Angelina Jolie nei panni di un’agente CIA che si trova nel bel mezzo di un complotto; Stealth, film fantascientifico con Jessica Biel e Jamie Foxx, che dovranno fare i conti con una macchina bellica ribelle dotata di intelligenza artificiale e infine I gladiatori della strada, sul mondo dei combattimenti di boxe illegali.

Per i più piccoli torna la nuova stagione de La casa delle bambole di Gabby e l’11 agosto arriverà l’atteso terzo e ultimo capitolo della saga di The kissing both, la rom – com adolescenziale con protagonisti Jamie King e Jacob Elordi, in cui Elle è indecisa tra amore o amicizia.

Altrettanto atteso è Beckett, il nuovo thriller con protagonisti John David Washington e Alicia Wikander. Dopo essere stato al centro dei riflettori la scorsa estate con Tenet, il figlio di Denzel Washington torna in un nuovo action, in cui sarà il bersaglio di una caccia all’uomo. Beckett sarà disponibile a partire da venerdì 13.

Altro grande titolo ricco di suspense è Sweet Girl, in uscita il 20 agosto. Il protagonista è un padre, interpretato da Jason Momoa, che vuole vendicare la morte della moglie e allo stesso tempo deve proteggere la vita della figlia.

Insomma, l’action e il thriller per un’estate all’insegna del brivido.

Le novità Prime Video agosto 2021

Anche Prime Video di Amazon per agosto 2021 ci regala dei titoli ad alto tasso di adrenalina. Ogni venerdì un nuovo film o una nuova serie inedita accompagnerà la nostra estate. Il primo, in uscita il 6, è Cruel Summer, Questo thriller psicologico ruota intorno alle vicende di 2 ragazze, una bella e popolare, l’altra più goffa e invisibile, la cui vita cambierà in meglio nel momento in cui la prima viene rapita.

Dopo il successo della prima stagione, il 13 agosto arriva Modern Love 2. Anche in questo caso, verrà rappresentato l’amore in tutte le sue forme, con una storia diversa ad ogni episodio. Spiccano i grandi nomi che troveremo nel cast tra cui Kit Harington, Garrett Hedlund, Lucy Boyton, Anna Paquin e Maria Dizzia.

Nicole Kidman, dopo Big little lies, sarà protagonista di un film basato su un altro libro di Liane Moriarty, Nove perfetti sconosciuti. Nove persone si ritrovano per un soggiorno in una Spa molto particolare in Australia. Ognuno però nasconde dei segreti e la direttrice Masha (interpretata appunto dalla Kidman) non è la persona che sembra.

L’ultima, è l’attesa serie Kevin can f**k himself, una dark comedy che ruota attorno al cambiamento della protagonista Allison (interpretata da Annie Murphy) che dalla perfetta moglie bella e ironica, degna di una sitcom, si trasforma in qualcuno di molto diverso.

Le novità Disney Plus agosto 2021

Disney Plus inizia il mese di agosto 2021 davvero con il botto, proponendo la prima stagione di What if?… . È una serie animata ambientata nell’universo MCU, che raccontano storie alternative che vedono coinvolti i più amati personaggi Marvel, tra cui Capitan America, Ironman, Spiderman… I vari personaggi animati, sono doppiati dagli attori che hanno prestato loro il volto sul grande schermo come Robert Downey Jr, Tom Holland e Chadwick Boseman, alla sua ultima prova artistica.

Uscirà poi la seconda stagione di Godfather of Harlem e per fine agosto, That one word – Feyenoord, un documentario incentrato sulla storia del club di calcio olandese.

Insomma, se anche agosto non lo trascorrerai al mare o in montagna, il divertimento è a portata di click.

