Sondaggi Analisi Politica: la fusione Lega-Forza Italia non piace ai rispettivi elettorati.

La federazione di centrodestra accarezzata da Salvini e sognata da Berlusconi? Piace solo agli elettori di Fratelli d’Italia. È quanto emerge da un sondaggio realizzato per Libero da Analisi Politica. Secondo la rilevazione, l’idea di unire Lega e Forza Italia non solletica più di tanto l’interesse degli elettori azzurri e del Carroccio. Solo il 33% degli elettori leghisti e il 29% di quelli di Forza Italia si dicono favorevoli al partito unico. La maggioranza preferirebbe invece solo un’alleanza elettorale. Chi non disdegnerebbe una fusione tra le due forze sono gli elettori di Fratelli d’Italia. Nonostante il 62% dell’elettorato ritenga l’unione di Lega e Forza Italia una mossa pensata appositamente contro Fdi, il 48% vede nell’unione un vantaggio per il partito. Quasi un elettore di Fdi su due pensa infatti che la fusione possa consentire a Fratelli d’Italia di aumentare i propri consensi. Secondo l’ultima media sondaggi realizzata da Termometro Politico, FDI e Lega hanno lo stesso valore stimato al 20,1%. Per molti istituti il sorpasso del partito guidato da Giorgia Meloni ai danni del Carroccio è già avvenuto.

Fonte: Analisi Politica

Sondaggi Analisi Politica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 3 al 4 agosto 2021. Metodo di campionamento, inclusa l’indicazione se trattasi di campionamento probabilistico o non probabilistico, del panel e l’eventuale ponderazione. 1000 casi (contatti 4001, rifiuti/sostituzioni 1615). Errore teorico del ±3,2%, al livello di confidenza del 95%, per proporzioni del 50%. Interviste telefoniche su questionario informatizzato.

