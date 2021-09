Condividi su

Sondaggi Demos: Fdi supera la Lega, balzo Movimento 5 Stelle

Il 78% degli italiani è favorevole al pass vaccinale che permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa alle persone che hanno fatto il vaccino, sono guarite dal Coronavirus negli ultimi sei mesi oppure hanno fatto un tampone nelle ultime 48 ore. Il 76% ritiene il green pass una misura necessaria per salvaguardare la salute dei cittadini. Solo il 21% lo considera una limitazione alla libertà dei cittadini e alla democrazia. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi realizzati da Demos per La Repubblica tra il 30 agosto e il 2 settembre.

Sondaggi Demos: sorpasso Fdi ai danni della Lega

L’indagine ha rilevato anche le attuali intenzioni di voto degli italiani. Fratelli d’Italia mette la freccia e supera la Lega diventando la prima forza politica del Paese col 20,8% dei consensi. Passo indietro per il Carroccio che cede quasi un punto percentuale attestandosi al 19,6%. Il Pd manca il sorpasso sulla Lega, complice un calo di quattro decimi che porta i dem al 19,3%. Il Movimento 5 Stelle registra nel mese di agosto una crescita importante passando dal 15,3% al 16,6%. In flessione Forza Italia sondata al 7,7%. Avanza piano Italia Viva ora al 2,6%, stabile al 2,5% Azione mentre seguono a stretto giro Sinistra Italiana al 2,3%, Europa Verde al 2,2% e +Europa al 2%.

Intanto la fiducia degli italiani nel governo rimane su valori alti intorno al 67%. La classifica di gradimento dei leader vede al primo posto sempre il premier Draghi col 69%, secondo il leader M5S Conte col 55%, terzo il ministro della Salute Speranza col 47%.

Sondaggi Demos: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 30 agosto al 2 settembre 2021. Campione casuale rappresentativo della popolazione di riferimento per i caratteri socio-demografici (genere, età) e la distribuzione territoriale (area geografica e dimensione urbana). Consistenza numerica: 1.014; numero non rispondenti: 11.047; di cui numero sostituzioni: 8.706. Il livello di rappresentatività del campione è del 95% e il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio è +/- 3.1 per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (1.014 casi). Metodo raccolta delle informazioni: Metodo mixed-mode CATI-CAMI-CAWI.

