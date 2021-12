Condividi su

Terza dose: obiettivo 400mila al giorno. Il piano di Figliuolo

Il Commissario straordinario Figliuolo prepara una nuova accelerazione alla campagna vaccinale: obiettivo 400mila dosi al giorno nella prima metà di dicembre, sullo sfondo l’introduzione del Super Green pass e i timori relativi alla diffusione della variante omicron.

Terza dose: la campagna vaccinale riprende quota

Arriva una nuova spinta alle somministrazioni, non solo della terza dose, per tirare fuori l’Italia dalla quarta ondata ed evitare la diffusione della variante omicron. Un’accelerazione della campagna vaccinale, d’altra parte, si è già riscontrata negli scorsi giorni, subito dopo l’annuncio dell’introduzione del Super Green pass a partire dal 6 dicembre. Prime dosi cresciute del 40% tra la scorsa settimana e quella precedente (con parallela crescita delle somministrazioni del booster: hanno sfiorato le 300mila dosi al giorno nello stesso periodo).

Considerando questi dati e il fatto che la somministrazione della terza dose si aprirà a tutta la popolazione over 18 dal primo dicembre in poi, il Generale Figliuolo ha dichiarato l’intenzione di impiegare tutte le risorse a sua disposizione per raggiungere un nuovo obiettivo prima delle festività natalizie. Il target è quello delle 400mila dosi in media lungo la prima metà di dicembre.

400mila somministrazioni al giorno nella prima metà di dicembre

Si parla di oltre 4,5 milioni di somministrazioni, prima, seconda e terza dose, da qui al 12 dicembre. Nello specifico, il piano del Generale Figliuolo vorrebbe portare a quota 400mila le somministrazioni tra l’1 e il 3 dicembre, per poi salire a 450mila tra il 6 e il 10 dicembre. Le previsioni sono leggermente diverse per il weekend: per i sabati 4 dicembre e 11 dicembre ottimo risultato sarebbe raggiungere le 350mila dosi, per le domeniche del 5 e 13 dicembre l’obiettivo scende a 300mila così come per giorno 8 dicembre (festivo).

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it