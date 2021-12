Condividi su

Vaccino bambini: somministrazioni a partire da quando? La data probabile

Vaccino bambini: dopo il via libera da parte dell’Ema, l’Agenzia del farmaco europea, per le somministrazioni nella fascia d’età 5-11 anni è in arrivo anche quello, scontato, dell’Aifa, l’omologo italiano dell’autority europea. Quando dovrebbe concretamente partire la nuova fase della campagna vaccinale e come potrebbe svolgersi?

Vaccino bambini: somministrazioni a partire da quando?

Vaccino bambini: la fascia degli under 12 finora è stata esclusa dalla campagna vaccinale. Pochi giorni fa è arrivato il via libera dell’Ema, l’Agenzia del farmaco europea, alle somministrazioni del composto Pfizer anche per i più piccoli. Dopo l’ok dell’autority europea appare scontato il nullaosta dell’Aifa per la somministrazione del vaccino ai bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Ormai è solo questione di giorni considerando che il capo dell’Agenzia del farmaco italiana Giorgio Palù è intervenuto sulla questione chiarendo che “L’autorizzazione dell’Ema è una garanzia”.

Lo stesso Palù sulla necessità di ampliare la platea della popolazione vaccinale ha sottolineato come con la diffusione della variante Delta “è cambiato il volto della malattia”, in pratica, i bambini si ammalano di più di prima: da ricordare che nelle prime fasi dell’epidemia i più piccoli non apparivano di certo il target preferenziale del Sars Cov 2. Una formalità, dunque, l’ok dell’Aifa: la data che circola con più insistenza per l’inizio delle somministrazioni per gli under 12 quella del 23 dicembre, non si esclude la creazione di “Aree pediatriche” negli hub vaccinali.

Il contagio si diffonde anche tra i più piccoli

Come risulta da recenti dati pubblicati dall’Iss, già da un paio di mesi, nella popolazione in età scolare si osserva un forte aumento dell’incidenza. Nella fascia d’età 6-11 anni si rileva all’incirca il 51% ei casi diagnosticati nella popolazione 0-19 (6% tra gli 0-5 anni) tra l’8 e il 9 novembre. Nelle due settimane centrali dello scorso mese 31.365 i contagi fino a i 19 anni, per 153 giovani e giovanissimi si è reso necessario il ricovero (3 in terapia intensiva).

D’altra parte, già dalla seconda settimana di ottobre si osservava una crescita dell’incidenza più marcata nella fascia 6-11 anni rispetto alla popolazione in età scolare presa nel suo complesso. In parallelo, sempre a partire da tale periodo, nella stessa fascia d’età si è registrato un aumento della quota di ospedalizzazioni quando nelle altre il tasso rimaneva stabile.

