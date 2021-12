Green pass 6 dicembre: fila liscio il primo giorno con le nuove regole

Condividi su

Green pass 6 dicembre: ieri, lunedì 6 dicembre 2021, ha esordito il certificato “a doppia velocità; la misura introdotta dall’ultimo Decreto Covid lanciato dal Governo Draghi. Con il provvedimento è stato previsto un Green pass rafforzato (Super Green pass) per i vaccinati e i guariti dal Covid da almeno 180 giorni e un Pass “base” che può essere ottenuto a seguito di tampone con esito negativo.

Si temevano proteste da parte dei movimenti No green pass e No Vax ma alla fine sembra che, almeno a livello generale, sia filato tutto liscio nel primo giorno di validità delle nuove regole. Anche sul versante delle multe, a fronte delle migliaia di controlli effettuati dalle forze dell’ordine, non sono stati rilevati numeri particolarmente significativi.

Risolto il nodo dei controlli?

Green pass 6 dicembre: una degli aspetti più controversi del Decreto Covid che ha introdotto il certificato “a doppia velocità” proprio quello dei controlli. L’assetto del provvedimento faceva intendere che si dovessero svolgere ad ampio spettro – il Green pass base è necessario anche per salire sui mezzi del trasporto pubblico locale per esempio – forse troppo ampio perché gli organi preposti, le forze dell’ordine, potessero condurli in modo efficace.

Alla fine, invece, il modello delle verifiche “a campione” sembra essersi dimostrato efficiente: il Ministero dell’Interno non ha ancora diffuso dei dati approfonditi in merito ma sono state decine di migliaia le verifiche effettuate (circa 30mila), come sottolineato dal Viminale, in un clima sostanzialmente collaborativo. Neanche sulle multe sono disponibili dei dati precisi al momento: tuttavia, anche qui sembra che il numero delle persone sanzionate sia stato molto basso (più o meno 900 in tutto il paese).

