Via al calciomercato invernale: quali i movimenti dei club di A?

La sessione invernale di calciomercato è cominciata e tutte le squadre di Serie A sono alle prese con le trattative per rinforzare le rispettive rose di giocatori in vista della seconda e decisiva parte della stagione. Sono già tantissimi, al solito, i nomi che circolano sui giornali e su tutti gli organi di stampa. Qualche colpo da novanta è stato già messo a segno mentre i rumors e le indiscrezioni di corridoio continuano a far sognare i tifosi.

Ha fatto e continuerà a far discutere, ad esempio, l’ultima uscita di Romelu Lukaku, l’attaccante che lo scorso anno ha contribuito alla vittoria dello scudetto dell’Inter e che in estate è stato ceduto al Chelsea per 115 milioni di euro. Il belga, in una recente intervista, ha riferito di non trovarsi a suo agio con i Blues e di voler ritornare a giocare, un giorno, proprio con i nerazzurri. Secondo i bene informati, l’ex United potrebbe addirittura fare ritorno a Milano (anche se non in questa sessione). L’Inter e Simone Inzaghi hanno tuttora una potenza di fuoco in attacco non indifferente, motivo per cui le analisi sulle quote di serie A vedono l’Inter l’assoluta favorita nella corsa Scudetto.

Al netto della telenovela Lukaku, i nerazzurri si sono mossi per bloccare uno dei migliori portieri d’Europa in vista della prossima stagione (ovvero, quella che ci porterà al Mondiale 2022 in Qatar). Si tratta di André Onana, estremo difensore camerunese in forza all’Ajax. Il 25enne la prossima estate vestirà la maglia dell’Inter e prenderà il posto di Samir Handanovič.

La prima trattativa di rilievo andata a buon fine ha visto però protagonista la Fiorentina, sesta a pari merito con la Roma di José Mourinho in classifica al giro di boa e tra le più liete sorprese di questa prima parte di campionato. I viola si sono assicurati il 23enne centrocampista offensivo Jonathan Ikoné, proveniente dal Lille in Ligue 1. Il francese, già nel giro della Nazionale maggiore dei Bleus, è cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain ma si è fatto apprezzare in Alta Francia nell’ultimo anno e mezzo. Su di lui vi erano anche i top club della Premier League (Arsenal in testa).

Chiudiamo parlando della Juventus. La formazione di Max Allegri è alle prese con la grana attaccante. Álvaro Morata si sarebbe promesso al Barcellona di Xavi già a gennaio. Il tecnico juventino avrebbe bloccato tutto, tuttavia la Vecchia Signora sarebbe in trattativa con Mauro Icardi del Paris Saint-Germain e Gianluca Scamacca del Sassuolo.

L’ex capitano dell’Inter non si è mai ambientato nello spogliatoio dei parigini e la pista Juventus potrebbe rappresentare per l’argentino un nuovo trampolino di lancio. Più difficile la trattativa per il neroverde che è corteggiato anche dall’Inter: il Sassuolo chiede circa 45 milioni di euro, cifra che, al momento, la Juventus non sarebbe disposta a spendere per il cartellino del nazionale azzurro.

Insomma, si prospetta una finestra di calciomercato invernale ricca di colpi di scena. Staremo a vedere come le big di Serie A si rinforzeranno.

