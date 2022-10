Condividi su

Sondaggi Tecnè: Fratelli d’Italia al 28%, crollo Pd

Sono due i punti di consenso guadagnati da Fratelli d’Italia a quasi un mese dalle elezioni del 25 settembre. A dirlo sono gli ultimi sondaggi Tecnè realizzati per l’Agenzia Dire che danno il partito della neo premier Meloni al 28%. Il principale avversario, il Pd, è ad oltre dieci punti di distanza. I dem sono in crisi, lo certifica il -1,6% registrato nel periodo preso in esame che porta il partito a calare al 17,5%. Ora il Pd è in orbita Movimento 5 Stelle. I pentastellati, galvanizzati dal buon risultato ottenuto alle Politiche, sono in forte crescita (+1,2%) al 16,6%. Meno di un punto li distanzia dal Pd. Gli alleati di Fdi non se la passano bene: sia Lega che Forza Italia sono in flessione rispettivamente all’8,4% e al 7,6%. In leggero calo anche Azione/Italia Viva sugli stessi valori degli azzurri di Berlusconi. Resta stabile invece la lista Sinistra Italiana/Verdi data al 3,6%. Sotto la soglia di sbarramento del 3% si trovano +Europa (2,7%) e Italexit (1,8%). Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 6,2% mentre la quota di astenuti e indecisi si attesta al 38%.

A differenza del sondaggio realizzato da Tp, Tecnè dà l’indice di fiducia nella neo presidente del Consiglio superiore al 50% (53%).

Fonte: Tecnè

Sondaggi Tecnè: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 21 ottobre 2022. Campione rappresentativo della popolazione > 18 anni residente in Italia – Margine di errore: +/- 3,1% (sui risultati a livello dell’intero campione). Metodo raccolta delle informazioni: cati-cawi.

