Il Paradiso delle Signore, spoiler 1/11: Vittorio e Matilde organizzano un ballo

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata di martedì 1 novembre: Vittorio e Matilde organizzano una serata a tema Il Gattopardo

Continua l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap che intrattiene i pomeriggi del pubblico italiano; le anticipazioni tv dell’episodio in onda questo martedì rivelano che il direttore Conti e Matilde hanno intenzione di organizzare una serata a tema Il Gattopardo per lanciare la nuova linea di prodotti. L’idea è quella di dedicare la prima parte dell’evento alla proiezione di un film al cinema. Successivamente i colleghi del Paradiso si riuniranno all’interno del Grande Magazzino per prendere parte al ballo a tema. In quest’occasione, per rendere la serata il più indimenticabile possibile, le Veneri del Paradiso sono tenute a imparare il valzer. Arrivato il momento di aprire le danze, Vittorio decide di fare un passo nei confronti di Matilde e invitarla a ballare insieme, ma la Frigerio, a grande sorpresa, rifiuta l’invito. Il direttore Conti ne rimane deluso e non può fare a meno di chiedersi quali sono le ragioni dell’evasività della ragazza.

Il Paradiso delle Signore, trame fino al 4 novembre: Quinto Reggiani è vivo ed era in carcere

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni episodio 1 novembre: Salvatore preoccupato per la sua relazione

Ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle Signore relative alla puntata di martedì puntano gli occhi su Salvatore. Il giovane Amato, dopo esser venuto a conoscenza dei reali motivi che hanno portato Anna fuori oceano, è ora molto preoccupato su quello che potrebbe accadere alla loro relazione: Quinto, il primo marito della Imbriani, è in realtà vivo e potrebbe essere la fonte di un loro allontanamento. L’uomo è infatti il padre di Irene e, per amore della piccola, Anna potrebbe decidere di ricostruire la loro famiglia. Ad alimentare i dubbi di Salvo è la stessa Caterina, che racconta senza riserbo le proprie opinioni sulla faccenda.

Flora non sopporta Adelaide

Nel frattempo Flora continua a subire gli sgambetti da parte della contessa di Sant’Erasmo. Adelaide, infatti, è più che motivata a mettere i bastoni tra le ruote alla Ravasi, ragion per cui valuta insieme a Matilde come trattare la stilista. Le due hanno un diverbio sulla questione. Umberto, dal canto suo, è stanco della situazione e vuole porvi fine una volta per tutte.

