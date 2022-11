Un Posto al Sole, trama 3/11: Viola aiuta Damiano

Condividi su

Un Posto al Sole, anticipazioni puntata di giovedì 3 novembre: Viola decide di aiutare Damiano a risolvere i problemi con la famiglia

Continua l’appuntamento con Un Posto al Sole, la soap che intrattiene le serate del pubblico italiano; in particolare, le anticipazioni relative alla puntata in onda questo giovedì rivelano che Viola si avvicina sempre più al mondo di Damiano. Nel dettaglio, la Giordano sta prendendo molto a cuore i problemi dell’agente, il quale le ha rivelato la delicata situazione che coinvolge suo figlio. Viola non ha dubbi: vuole aiutare l’uomo e per farlo è intenzionata ad agire nel modo più pronto e valido possibile. Nel frattempo, la donna riceve un’inaspettata notizia: una proposta che dovrebbe cogliere al balzo senza pensarci due volte.

Il Paradiso delle Signore, trame fino al 4 novembre: Quinto Reggiani è vivo ed era in carcere

Un Posto al Sole, anticipazioni episodio giovedì 3 novembre: Marina nelle grinfie di Fabrizio

Nel frattempo, Marina è ancora sotto lo scacco di Fabrizio, il quale mostra sempre più segni di follia. La donna non ha alcuna possibilità di reagire e teme per ciò che potrebbe capitare. Roberto Ferri, dal canto suo, è tormentato dai dubbi e sta giungendo alla conclusione che in realtà Marina l’ha semplicemente lasciato. Nello specifico, ha attribuito le motivazioni della donna alle ultime discussioni e litigi che hanno avuto e per tale ragione si mette l’anima in pace cercando di distrarsi.

Manuela vuole dare una svolta alla propria vita

Ulteriori anticipazioni tv de Un Posto al Sole relative alla puntata prevista per giovedì sera puntano gli occhi su Manuela, la quale è stanca di perseverare nella condizione in cui si trova. Per dare una svolta alla propria vita decide di compiere una scelta che sorprenderà tutti.

Niko, intanto, è preoccupato per le possibili reazioni di Micaela e le ripercussioni che potrebbero verificarsi in tribunale.

Per scoprire come evolveranno le trame de Un Posto al Sole bisognerà attendere la messa in onda dei prossimi episodi. L’appuntamento è quindi fissato tutte le sere feriali alle ore 20 e 50 su Rai 3.

