Condividi su

Meno tasse nel 2023: stipendi e taglio cuneo. Cosa cambia?

Meno tasse nel 2023: grazie all’intervento di riduzione del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio, il prossimo anno alcuni lavoratori vedranno aumentare il proprio stipendio. D’altra parte, si tratta di variazioni davvero minime. Uno sguardo alle prime simulazioni.

Meno tasse nel 2023: stipendi e taglio cuneo. Cosa cambia?

Meno tasse nel 2023: nella Legge di Bilancio per il prossimo anno una nuova riduzione del cuneo fiscale. Nella manovra comparirà uno sgravio contributivo di 3 punti per chi percepisce uno stipendio fino a 20mila euro mentre il taglio sarà di soli 2 punti per ha uno stipendio fino a 35mila euro. In pratica, non ci saranno ripercussioni sulla busta paga per chi ha uno stipendio compreso tra i 20mila e i 35mila euro: per questi lavoratori, infatti, di fatto sarà confermato soltanto il taglio del cuneo già introdotto dal Governo Draghi. D’altra canto, seppur di poco, aumenterà la busta paga per chi percepisce uno stipendio inferiore ai 20mila euro lordi annui

Aumenti di stipendio tra gli 8 e i 15 euro mensili

Meno tasse nel 2023? A meno di modifiche dell’ultimo minuto alla Legge di Bilancio, l’intervento di riduzione del cuneo fiscale impatterà soltanto su chi percepisce uno stipendio lordo annuo inferiore ai 20mila euro. Per chi ha uno stipendio inferiore a tale soglia la manovra amplia il raggio dell’intervento di un punto di percentuale, per un totale di 3 punti. Per cui, in base alle ultime simulazioni disponibili, si può calcolare un aumento in busta paga per chi percepisce un lordo mensile intorno agli 800 euro di 8 euro, aumento di 10 euro per chi percepisce 1.000 euro lordi mensili. L’aumento sale a 13 euro mensili per chi ha uno stipendio lordo pari a 1.300 euro, di 15 euro per chi percepisce 1.500 euro. Oltre i 1.540 euro l’impatto della misura risulterà praticamente azzerato.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it