Cartoni di Natale in streaming: quattro suggerimenti per tutti

In questo periodo dell’anno i cartoni animati sono un modo divertente per portare l’allegria del Natale in casa, in particolare per chi ha dei bambini. Negli ultimi anni sono stati creati una serie di cartoni animati di Natale che hanno conquistato il cuore dei più piccoli e dei più grandi. Di seguito sono elencati alcuni dei migliori cartoni animati di Natale che hanno conquistato il cuore di milioni di persone, che potete trovare facilmente in streaming.

Cartoni animati di Natale in streaming: da Frosty the Snowman alle avventure del burbero Scrooge

Il primo cartone animato di Natale che viene in mente è senza dubbio “Frosty The Snowman“. Questo cartone animato è stato prodotto nel 1969 ed è una versione moderna del classico racconto di Natale. La storia ruota intorno a un pupazzo di neve magico che viene dato in vita da un cappello magico. Frosty compie alcune avventure straordinarie con i suoi amici, incluso un ragazzo di nome Karen che lo aiuta a sfuggire dai cattivi che vogliono distruggere la sua magia. La trama è divertente e coinvolgente, e la colonna sonora è piena di canzoni allegre e classiche che hanno reso questo cartone animato un vero successo.

Un altro dei migliori cartoni animati di Natale è “Rudolph The Red-Nosed Reindeer“. Questo cartone animato è stato prodotto nel 1964 ed è basato sulla canzone di Natale più famosa di sempre. La storia segue le avventure di Rudolph, un renna con un naso luminoso, che viene escluso dal gregge di renne a causa del suo naso. Rudolph è accompagnato nelle sue avventure dal suo amico Elfo, che lo aiuta a trovare un posto dove stare. Alla fine della storia, Rudolph diventa una renna da slitta e porta Babbo Natale con successo a tutti i bambini.

Un altro dei migliori cartoni animati di Natale è “A Charlie Brown Christmas“. Questo cartone animato è stato prodotto nel 1965 ed è basato sui personaggi dei fumetti di Charles Schulz. Seguiamo le avventure di Charlie Brown e dei suoi amici come cercano di prepararsi per il Natale. La storia è piena di valori importanti come l’amicizia e l’importanza della famiglia. Alla fine della storia, Charlie Brown impara l’importanza dello spirito natalizio e porta l’albero di Natale al suo amico Linus.

Infine, uno dei migliori cartoni animati di Natale è “How The Grinch Stole Christmas“. Questo cartone animato è stato prodotto nel 1966 ed è basato sulla famosa poesia di Dr. Seuss. La storia segue le avventure dello spregevole Grinch che cerca di rubare il Natale ai cittadini del villaggio. Nonostante le sue malefatte, il Grinch alla fine impara l’importanza dello spirito natalizio e cambia la sua vita per sempre.

Cartoni animati natalizi per tutta la famiglia

Questi sono solo alcuni dei migliori cartoni animati di Natale che sono stati creati negli ultimi anni. Ognuno di questi cartoni animati ha una trama unica che è divertente e coinvolgente, e che aiuta a insegnare valori importanti come l’amicizia, la famiglia e lo spirito natalizio. Se state cercando un modo divertente per celebrare il Natale, questi cartoni animati sono un ottimo modo per farlo.

