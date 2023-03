Condividi su

Fuori dal coro 21 marzo 2023: temi e anticipazioni della puntata

Una nuova puntata di Fuori dal coro condotta da Mario Giordano. Abitualmente come ogni martedì torna uno dei principali programmi di approfondimento politico di Rete 4. Saranno tanti i temi di discussione. Ancora una volta, ci sarà un focus sulla sicurezza (cavallo di battaglia di Rete4 e vero punto fermo di tanti altri programmi come “Dritto e Rovescio” di Paolo Del Debbio). Stasera, si parlerà in particolare della violenza esercitata dagli abusivi. Inoltre, ci sarà un focus particolare con reportage dedicato al tema delle occupazioni di case a Roma e degli intrecci con le Istituzioni.

Poi, ampio spazio ad un altro tema chiave di Fuori dal Coro, che viene spesso messo in relazione alla questione sicurezza: quello dell’immigrazione. Stasera, però, si parlerà di chi sta dietro la creazione di documenti falsi per gli immigrati irregolari, spostando il focus su un punto ancora poco analizzato e conosciuto.

Fuori dal coro: Mario Giordano torna su vaccini e politiche europee

Ancora, ci sarà modo di parlare nuovamente dei vaccini contro il covid, in riferimento agli eventi avversi e complicazioni come descritte da documenti esclusivi dell’AIFA.

Per ultimo, una sezione sarà dedicata alla politica agricola dell’Unione Europea e le norme che potrebbero mettere in crisi la produzione e l’esportazione del cibo italiano, tanto in Europa come nel mondo. Un tema molto sentito e che torna regolarmente in auge. Prima, con l’introduzione del “nutriscore”. Poi, con il via libera alla produzione, commercializzazione e uso della farina a base di insetti (la più famosa, quella di grilli).

