Condividi su

Belve, 21 marzo 2023: temi e ospiti dell’ultima puntata

La quinta e ultima puntata di “Belve” va in onda quest’oggi, martedì 21 marzo 2023 su Rai 2 a partire dalle 21:20. Le puntate del programma sono disponibili per la visione anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia in live che on demand, e saranno chiaramente visibili direttamente in chiaro sul vostro televisore.

Oggi, va in onda l’ultima puntata di Belve di questo “mini-ciclo” in prime time. Considerati gli ottimi ascolti, c’è da aspettarsi che la Fagnani sarà confermata anche per la prossima stagione. Per l’ultima puntata di “Belve”, programma condotto da una delle rivelazioni di quest’anno, Francesca Fagnani, interviste a Ornella Vanoni, Claudio Amendola e Claudia Pandolfi.

Clicca qui per tutte le ultime del Termometro Quotidiano

Belve, gli ospiti di stasera, ultima puntata del ciclo in prime time

Il programma “Belve” nasce sul Canale 9, nel 2018, e nel giro di pochi anni è diventato un programma di riferimento per via del taglio molto originale con cui vengono portate avanti le interviste dall’anfitriona, Francesca Fagnani. Nel 2021 il programma viene acquistato dalla RAI, che punta sulla Fagnani per la seconda serata di Rai2. Poi, grazie agli ottimi ascolti e recensioni, arriva la chiamata per il prime time: dal 21 febbraio di quest’anno è, infatti, passato in prima serata (sempre su RAI 2). Francesca Fagnani ha raggiunto una popolarità notevole grazie a questo ulteriore salto nella fascia oraria e per la sua partecipazione all’ultima edizione da record di Sanremo, la cui performance da co-conduttrice è stata decisamente apprezzata dal grande pubblico.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it