Condividi su

Sondaggi Quorum: Pd primo stop, Lega in forte calo

Lega in forte calo e primo stop per il Pd da quando Schlein è stata eletta segretaria. Sono queste le principali evidenze emerse dagli ultimi sondaggi realizzati da Quorum per SkyTg24 tra il 12 e il 13 aprile. Rispetto alla rilevazione di due settimane fa, i dem perdono tre decimi attestandosi al 20,3%. Fdi consolida il primato salendo dello 0,1% al 28,9%. Bene anche il Movimento 5 Stelle che passa dal 16,4% al 16,6%. La Lega, invece, subisce un calo di quasi un punto e scivola all’8,1%. A differenza di altri istituti, Quorum non rileva nessun calo per Azione/Italia Viva: ormai prossimi al divorzio i componenti del Terzo Polo guadagnano lo 0,2% attestandosi al 7,5%. Crescita importante per Forza Italia, orfana ancora di Berlusconi in convalescenza in ospedale: gli azzurri arrivano a sfiorare il 7%. L’alleanza composta da Sinistra e Verdi riagguanta il 3%, +Europa al 2,1% supera Italexit in calo all’1,9%. Chiude Noi Moderati data in flessione allo 0,9%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 3,9%. La quota di astenuti e indecisi si attesta al 41,6%.

Fonte: Quorum

Sondaggi Quorum: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 12 al 13 aprile 2023. Universo di riferimento: popolazione maggiorenne residente in Italia, indagato per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Errore campionario: +/- 3,4% con intervallo di confidenza del 95%. 802 interviste complete, la metodologia CAWI non consenti di rilevare il numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it