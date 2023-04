Condividi su

Jet Li fa 60 anni: la biografia e carriera dell’attore ed esperto di arti marziali

Jet Li è uno degli attori più famosi e amati in tutto il mondo, famoso per le sue abilità nelle arti marziali e per la sua capacità di portare sul grande schermo personaggi forti e carismatici. Nato il 26 aprile 1963 a Pechino, in Cina, come Li Lianjie, Jet Li ha conquistato il pubblico di tutto il mondo grazie alle sue interpretazioni memorabili e alle sue eccezionali doti atletiche.

La sua carriera inizia all’età di soli 8 anni, quando viene scoperto dal famoso allenatore di Wushu, Wu Bin. Grazie alla sua impressionante agilità e alla sua determinazione, Li diventa rapidamente uno dei migliori allievi dell’allenatore, vincendo numerosi titoli nazionali e internazionali e diventando un membro della squadra nazionale cinese di Wushu.

La sua carriera cinematografica inizia nel 1979, quando viene scelto per il suo primo ruolo da regista e attore coreografo, la pellicola Shaolin Temple. Il film ebbe un grande successo in tutta la Cina, e fu il trampolino di lancio per la carriera di Li.

La consacrazione di Jet Li ad Hollywood grazie ad Arma Letale 4

Il successo del suo primo film gli aprì le porte di Hollywood, dove diventò subito una vera star. Nel 1998, recitò al fianco di Mel Gibson in Arma letale 4 e, nel 2000, in Romeo deve morire, un film d’azione e arti marziali che gli diede grande popolarità in Occidente. Nel 2001, interpretò il ruolo principale nel film di Ang Lee, La tigre e il dragone, che gli valse una nomination ai Golden Globe come miglior attore.

Jet Li ha fatto anche parte del cast di film di successo come Kiss of the Dragon, Unleashed, Il regno proibito e Expendables. Nel 2010, ha annunciato il suo ritiro dalle arti marziali e dal cinema d’azione, ma è tornato sul grande schermo nel 2018 con il film d’avventura fantasy Il regno proibito – La leggenda del tesoro perduto.

La One Foundation, attiva dal 2007, è la fondazione di Jet Li a favore del benessere dei bambini e in sostegno delle aree colpite da catastrofi

Oltre alla sua carriera cinematografica, Jet Li è anche un attivista sociale e ha fondato la Jet Li One Foundation, un’organizzazione non-profit che si occupa di fornire assistenza medica e umanitaria ai disastri naturali in tutto il mondo.

In un’intervista del 2013, Jet Li ha parlato del suo amore per le arti marziali e del loro ruolo nella sua vita: “Le arti marziali mi hanno dato disciplina, mi hanno aiutato a imparare a rispettare gli altri e a comprendere l’importanza del lavoro di squadra. Sono grato per tutto ciò che mi hanno dato e credo che siano un’importante risorsa per tutti coloro che vogliono migliorare se stessi e il mondo che li circonda”.

Tanti auguri, Jet Li!

In definitiva, Jet Li è uno dei più grandi attori di arti marziali di tutti i tempi, grazie alla sua maestria nell’utilizzo delle arti marziali e alla sua grande carisma sul grande schermo. La sua vita è stata dedicata alla difesa dei valori delle arti marziali. Tanti auguri a Jet Li per i suoi 60 anni!

