Condividi su

Tony Sperandeo compie 70 anni: la biografia e la carriera dell’attore

Gaetano Sperandeo, meglio conosciuto come Tony Sperandeo, è un attore italiano nato il 8 maggio 1953 a Palermo. L’attore celebra il suo settantesimo compleanno, festeggiando una carriera ricca di successi nel mondo del cinema e della recitazione.

Clicca qui per le altre biografie del Termometro

Le prime esperienze ai cabaret. Poi, il successo con dei film simbolo

Inizialmente, Sperandeo si dedica al cabaret, ma ben presto si appassiona al mondo del cinema e decide di spostarsi a Roma per perseguire la sua passione. Nel 1983, ottiene un piccolo ruolo nel film a episodi “Kaos” dei fratelli Taviani. La pellicola esce nelle sale nel 1984 e riscuote un discreto successo, segnando l’inizio della carriera cinematografica di Sperandeo.

Nel corso degli anni Ottanta e Novanta, Tony Sperandeo diventa uno dei volti più noti del cinema italiano. Partecipa a film come “Mery per sempre” e “Ragazzi fuori” del regista Marco Risi, interpretando la parte della guardia carceraria Turris. Nel 1990, lavora nuovamente con i fratelli Taviani nel film “Il sole anche di notte”, tratto da un racconto postumo di Lev Nikolaevič Tolstoj.

La partecipazione ne “La Piovra”, serie storica italiana

Dopo aver recitato in “Piedipiatti” di Carlo Vanzina, Sperandeo ottiene un ruolo di rilievo nel film “Johnny Stecchino” diretto da Roberto Benigni. Torna poi in televisione per la serie “La Piovra 6 – L’ultimo segreto”, prima di recitare nel film “La discesa di Aclà a Floristella”, opera prima del regista Aurelio Grimaldi, che racconta la vita dei carusi delle miniere siciliane.

Negli anni Novanta, Tony Sperandeo raggiunge un grande successo, soprattutto in Sicilia, grazie alla collaborazione con Giovanni Alamia. Il duo, noto come Alamia e Sperandeo, incide diversi dischi in lingua siciliana, caratterizzati da testi umoristici e goliardici. Le loro canzoni, scritte in collaborazione con Luigi Maria Burruano, sono ancora oggi considerate un cult in Sicilia.

Oltre alla sua carriera artistica, Sperandeo ha affrontato anche momenti difficili nella sua vita personale. È stato sposato con l’attrice e doppiatrice teatrale Rita Barbanera, dalla quale ha avuto due figli, Tony e Priscilla. Purtroppo, Barbanera si è tolta la vita nel 2001, lasciando un grande vuoto nella vita dell’attore. In seguito, Sperandeo ha instaurato una relazione con l’attrice Barbara Bacci, annunciando la fine del loro legame nel febbraio 2022. Tuttavia, ha successivamente pubblicato sui social un post in cui appare insieme a Bacci, svelando un “amore ritrovato nella città di Dante”.

Un attore poliedrico: tanti auguri, Tony Sperandeo!

Oltre ai suoi ruoli sul grande schermo, Tony Sperandeo ha recitato in numerosi film per la televisione e cortometraggi. La sua capacità di interpretare personaggi diversi, dalla commedia all’impegno drammatico, ha fatto di lui un attore molto apprezzato dal pubblico italiano. Con la sua straordinaria presenza sullo schermo, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico italiano e ha contribuito a creare un ricco patrimonio artistico che continuerà a essere celebrato per molti anni a venire. Tanti auguri per i tuoi 70 anni, Tony!

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it