Sondaggi Tp: 6 italiani su 10 favorevoli al ritorno del nucleare

Il 31,7% degli italiani sarebbe favorevole all’elezione diretta del Presidente della Repubblica, il 18,6% a quella del Presidente del Consiglio, il 5,2% è per dare più poteri al premier ma contro l’elezione diretta, il 24,4% preferisce lo status quo mentre il 18,3% non considera le riforme costituzionali una priorità in questo momento. È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 9 e l’11 maggio 2023.

Si registra invece una chiara maggioranza di persone favorevoli a riprendere ad utilizzare il nucleare per produrre energia: il 18,3% ritiene sia giusto diversificare per abbassare i costi mentre il 41,7% ritiene importante il nucleare in quanto le altre fonti alternative non potranno mai coprire il fabbisogno reale. Contrario un terzo degli italiani con il 30,8% che chiede di andare verso una produzione solo con fonti rinnovabili per salvare l’ambiente e il pianeta.

Il 9 maggio è stato il giorno dell’Europa ma sul futuro dell’integrazione europea le opinioni degli italiani divergono. Il 36,5% pensa che dovremmo procedere verso gli Stati Uniti d’Europa demandando più competenze a Bruxelles, il 10,8% manterrebbe lo status quo, il 26,6% vorrebbe che si restituissero competenze agli Stati, tornando all’Ue pre Trattato di Maastricht, infine il 21,6% invoca un’Italexit per riacquistare la piena sovranità.

Il weekend scorso Carlo d’Inghilterra è stato incoronato Re. Agli intervistati è stato chiesto se la monarchia abbia ancora un senso nei paesi democratici. A rispondere sì è solo il 7,8% mentre sono tanti i distinguo. Il 28,1% pensa che abbia senso laddove già esiste, il 25,9% preferisce la forma repubblicana ma considera la monarchia accettabile se questa è la volontà del popolo, infne il 30,2% non ritiene accettabile che come Capo dello Stato vi sia qualcuno non eletto dal popolo o dal Parlamento.

La fiducia degli italiani nella premier Meloni è in rialzo al 44,6% dal 43,8% di una settimana fa. Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico vedono Fratelli d’Italia in calo al 29,3% mentre il Pd avanza al 19,2%. Stabile sia il M5S che la Lega rispettivamente al 16,1% e al 9,3%. Forza Italia cresce di un decimo al 7,5% così come Azione al 4,3%. Sotto alla soglia di sbarramento gli altri partiti con +Europa (2,4%) davanti ad Italexit, Sinistra/Verdi e Italia Viva (tutti e tre al 2,3%).

Sondaggi Tp: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo CAWI, 4200 interviste raccolte tra il 09 e l’11 maggio 2023.

